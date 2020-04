Enel: lavori a Marsciano e a San Venanzo. Lavori di restyling nel comune perugino, di digitalizzazione della rete elettrica in quello ternano

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani, mercoledì 29 aprile, eseguirà un intervento circoscritto per estensione, ma urgente e importante in termini di manutenzione del sistema elettrico, nel territorio comunale di Marsciano, con particolare riferimento alla linea denominate Mandorla che transita lungo l’omonimo vocabolo e vie limitrofe. I tecnici dell’azienda elettrica sostituiranno alcune apparecchiature danneggiate sulla linea ed effettueranno il restyling di alcuni sostegni, motivo per cui l’intervento non è rinviabile (in questi giorni particolari E-Distribuzione esegue soltanto lavori strettamente necessari). Nell’occasione sarà effettuato anche il riassetto dei carichi per garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità nella zona. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, mercoledì 29 aprile, a partire dalle ore 8:30 con fine lavori nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze comprese tra via Orvietana, vocabolo Mandorla, vocabolo Faena Uno, via Lenin, voc. Costa San Giovanni, voc. San Pietro Castello delle Formelle, voc. Orzolano, strada Collelungo, voc. Palazzetta, voc. San Sisto.

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità ambientale per la rete elettrica territoriale della provincia ternana: dopo i lavori effettuati negli scorsi mesi per la digitalizzazione del sistema elettrico, giovedì 30 aprile E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica, riprenderà gli interventi a San Venanzo, con particolare riferimento alla località di Ospedaletto e Palazzo Bovarino. Nel dettaglio, le squadre operative dell’azienda elettrica installeranno negli impianti elettrici elementi di innovazione tecnologica, utili ad ottimizzare l’affidabilità di esercizio. Inoltre, i tecnici effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata. Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per giovedì 30 aprile, a partire dalle 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle località suddette. E-Distribuzione ringrazia l’Amministrazione Comunale di San Venanzo, con cui sono stati concordati tempi e modalità di intervento.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.