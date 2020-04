Trevi: ‘Spesa sospesa’ per aiutare le famiglie in difficoltà. Moccoli: “Non abbassare la guardia, c’è tanto bisogno di solidarietà”

Il Comune di Trevi, in collaborazione con Caritas interparrocchiale, Prociv Trevi e Conad Superstore di Piazza Umbra sta portando avanti il progetto ‘Spesa sospesa’ per aiutare le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid-19. Rendersi utili è molto semplice: basta acquistare dei prodotti a lunga scadenza che poi verranno consegnati a chi ne ha bisogno.

“Dall’inizio emergenza ad oggi sono oltre 40 le famiglie che ricevono il pacco viveri, nonostante l’importante contributo dato dai buoni spesa del Governo – spiega l’assessora alle politiche sociali Stefania Moccoli –, riscontriamo nuovi bisogni, ma anche tanta solidarietà che aiuta le istituzioni nel difficile compito di evitare che qualcuno resti solo ad affrontare una emergenza senza precedenti, e ad intercettare nuclei sconosciuti ai servizi sociali, persone che provano ritrosia, disagio nel palesare una condizione mai sperimentata prima”.

Fuori il punto vendita Conad, all’interno della galleria del centro commerciale Piazza Umbra, sono stati allestiti dei contenitori relativi a generi maggiormente richiesti come: pannolini per bambini, prodotti per la pulizia della persona, biscotti, pasta, zucchero, marmellata, farina, lievito, scatolame e in particolare tonno, latte e uova.