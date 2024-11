In Umbria alle ore 12 hanno votato il 9,54 per cento degli aventi diritto

Secondo i dati raccolti alle ore 12, nei 1000 seggi allestiti in Umbria per l’elezione del Presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’Assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2024-2029), hanno votato il 9,54 per cento degli aventi diritto.

In provincia di Perugia, i votanti sono stati il 9,68 per cento; in provincia di Terni sono stati il 9,16 per cento.

In Umbria sono chiamati al voto 701.367 elettori, 523.343 in provincia di Perugia e 178.024 in quella di Terni.

I dati sull’affluenza e sui risultati del voto, suddivisi per provincia e per comuni, sono disponibili sul portale istituzionale (www.regione.umbria.it) nella sezione “Elezioni regionali 2024” (http://www.regione.umbria.it/la-regione/elezioni-regionali) attraverso la quale, con un collegamento diretto con il Ministero dell’Interno, può essere seguito in tempo reale l’andamento delle elezioni regionali.

Seguirà una seconda rilevazione riferita all’affluenza al voto alle ore 19.

Le urne, oggi domenica 17 novembre, resteranno aperte fino alle 23.