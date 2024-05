In Umbria 118 chilometri per il cammino della Pietra bianca

Si snoda su un tracciato di 118 chilometri il cammino della Pietra bianca, inaugurato domenica con l’edizione zero della camminata ludico-motoria Umbra Walking Ultramarathon.

Tocca i comuni di Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli e Penna in Teverina, ma anche i borghi di Sambucetole, Dunarobba, Farnetta, Castel dell’Aquila, Collicello, Macchie e Porchiano del Monte attraverso sentieri e strade bianche fruibili sia a piedi che in bicicletta.

La manifestazione, promossa dai Comuni attraversati dal cammino, con il patrocinio della Regione Umbria e della Provincia di Terni – che ne riferisce in un comunicato -, è stata organizzata dall’associazione di promozione sociale Panta Rhei in collaborazione con le pro loco e le associazioni di tutti i territori dei comuni coinvolti.

Sono stati 45 i camminatori invitati a testare il percorso e la macchina organizzativa in vista delle future edizioni che saranno aperte a chiunque vorrà iscriversi. Chi farà il Cammino della Pietra Bianca potrà timbrare la credenziale presso ogni borgo e ottenere l’attestato di percorrenza.

Secondo gli organizzatori, i commenti ed i feedback dei partecipanti sono stati molto positivi ed hanno evidenziato la “perfetta organizzazione e preparazione” del Cammino, i meravigliosi paesaggi, la calorosa accoglienza e l’abbondanza e la qualità dei ristori.