Commissione speciale Pnrr Salute, al via la fase operativa

Il Presidente Stefano Lisci: “Partiremo subito con le audizioni, i tempi sono stringenti. Positivo il clima di collaborazione emerso oggi”

Si è riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni la Commissione speciale sull’attuazione del Pnrr, missione 6: Salute. Il presidente Stefano Lisci (Pd) ha delineato il programma di lavoro “che – ha detto – si articolerà in più fasi a partire dalle prossime settimane. Nella prima fase operativa è prevista l’audizione dell’assessore con delega al Pnrr Simona Meloni e del dirigente del servizio coordinamento Pnrr della Regione, ingegner Francesco Zepparelli: saranno loro a fornire un primo quadro sullo stato di attuazione dei quasi 150 interventi programmati in Umbria e di cui la Regione è soggetto attuatore. Verranno poi auditi anche i direttori generali delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, della Usl Umbria 1 e della Usl Umbria 2, insieme ai responsabili dei rispettivi uffici tecnici: questa seconda fase sarà utile per entrare ancora più nel dettaglio degli interventi ed evidenziare eventuali criticità”.

“Sulla scorta di quello che emergerà da queste audizioni – ha detto il presidente Lisci – decideremo insieme come procedere, anche facendo sopralluoghi nelle varie strutture interessate dai lavori, cercando di fornire un supporto utile per il raggiungimento degli obiettivi, che hanno tempi molto stringenti. La commissione speciale è nata con l’obiettivo di garantire un’attenta e puntuale attività di monitoraggio in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in un settore, quello della sanità, fondamentale per le umbre e per gli umbri”.

Sostanziale unità d’intenti negli interventi dei membri della Commissione Pnrr, della quale fanno parte, oltre al presidente Lisci, i consiglieri regionali Nilo Arcudi (vicepresidente), Bianca Maria Tagliaferri (Ud-Pp), Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti (Pd), Enrico Melasecche (Lega), Paola Agabiti (FDI) e Luca Simonetti (M5S). Presente anche il consigliere regionale Matteo Giambartolomei (FDI). Al termine della riunione il presidente Lisci ha espresso “grande soddisfazione per il clima di proficua collaborazione”.