Monte Santa Maria Tiberina – Le atlete del Centro ippico “Il Monte” protagoniste al Trofeo delle Regioni

La soddisfazione del Comune e di tutta la comunità

(Cittadino e Provincia) – Monte Santa Maria Tiberina, 8 ottobre ’24 – Un “monte” di divertimento, tante emozioni e puro amore per gli animali, in particolare per i cavalli. Sono questi gli ingredienti che hanno portato il Centro ippico “Il Monte” di Monte Santa Maria Tiberina ad essere protagonista del Campionato Italiano e Trofeo delle Regioni di Monta da Lavoro Tradizionale, organizzato a Montefalco dalla Federazione italiana Turismo equestre e trec – ante. Le otto giovanissime atlete hanno dimostrato sul campo il proprio valore, tirando fuori la giusta grinta e determinazione in ogni gara.

Grande soddisfazione per i brillanti risultati raggiunti è stata espressa dall’amministrazione comunale, che la prossima settimana incontrerà le ragazze insieme alla loro istruttrice, Francesca Giuntini. Un momento per ringraziare a nome di tutta la comunità le atlete ed elogiare il loro impegno in una disciplina sportiva a contatto con il mondo dei cavalli.

Durante le giornate del Campionato italiano, in particolare, le atlete del Monte si sono distinte nella categoria “Avviamento start” (età 8-14 anni), aggiudicandosi il primo e terzo posto.

Altro splendido risultato è stato conquistato nella categoria “Avviamento junior” (età 14-18) con il conseguimento del secondo gradino del podio.

In più, nella disciplina Trec (Tecniche di Ricognizione Equestre Competitive) il mese scorso una giovanissima allieva, di soli 16 anni, del Centro ippico montesco ha partecipato con la Nazionale italiana al campionato europeo che si è svolto in Olanda, riportando con la squadra la medaglia di bronzo nella categoria “Young riders” (età 16-21).

“A prescindere dai risultati che fanno sempre piacere – sottolinea l’istruttrice Giuntini– il bello di questo sport è lo stare insieme, il clima di amicizia che si respira e il contatto con gli animali. Sono orgogliosa delle mie allieve, molto mature rispetto alla loro giovane età, del loro impegno e spirito sportivo. Tutto il nostro lavoro è stato ripagato da bellissimi risultati, e questo mi rende molto felice. Ci alleniamo in un territorio che offre la possibilità di immergersi nella natura, in più si presta bene all’allevamento dei cavalli, che in questi luoghi magici vivono serenamente”.