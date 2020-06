Ecco i vincitori del Concorso nazionale dell’Associazione “Nel nome del Rispetto”

Diciassette premi, tre menzioni speciali, otto attestati di merito su duecento lavori presentati con il coinvolgimento di 4000 studenti e l’impegno diretto di oltre mille ragazzi: è l’esito del Concorso-sondaggio nazionale promosso e organizzato dall’Associazione “Nel Nome del Rispetto” che nemmeno l’emergenza sanitaria e la chiusura delle scuole dal 5 marzo sono riuscite a fermare. Venerdì 5 giugno si è svolta la cerimonia di premiazione in modalità remota a cura della Presidente dell’Associazione Maria Cristina Zenobi e della Vicepresidente Cristina Virili.

Il Concorso, ha avuto come argomenti da sviluppare il rispetto a tutela del patrimonio artistico; della famiglia e del patrimonio musicale italiano prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie oltre che del corpo docente.

“Uno dei pochi aspetti positivi che il lockdown imposto dal Covid 19 ha fatto registrare – commenta la Presidente Zenobi – è l’integrazione realizzata tra genitori e figli per il tramite del corpo insegnante nell’ambito della realizzazione dei lavori. La forzata permanenza in casa degli studenti e la maggior presenza dei genitori hanno evidenziato una sorprendente interazione di quest’ultimi con i figli nell’approfondire e meditare sui temi proposti”.

“Il concorso nazionale giunto alla quarta edizione – ricorda la vicepresidente Virili – è riservato a tutte le scuole nazionali di ogni ordine e grado con l’elaborazione di componimenti poesie video e canzoni anche con la partecipazione del carcere sia minorile che adulti. Anche per questa edizione, nonostante la difficoltà della mancanza di contatti tra i ragazzi e il corpo insegnante comunque sempre assicurato anche in modalità da remoto, non sono mancati risultati per profondità di argomenti, acute intuizioni e rassicuranti messaggi che denotano sensibilità e maturità tra le nuove generazioni. Valutazioni espresse sia dalla giuria di 40 esperti a cui si sono aggiunti i due giurati per la musica, che dal comitato scientifico all’esito della disamina dei lavori pervenuti da ogni parte d’Italia”.