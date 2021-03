‘Eccesso di maleducazione’: chiusura volontaria del ‘Barton Park’

L’eccesso di maleducazione vissuto in questi ultimi giorni, insieme alla totale mancanza di qualsiasi rispetto su ordine e pulizia, ha fatto prendere la sofferta decisione alla Proprietà del Barton Park di Perugia di chiudere i giorni 2, 3, 4, 5 Aprile, rimanendo in riflessione su cosa fare per il futuro.

Ricordiamo che il Barton Park è una Proprietà Privata, che l’innovativa decisione della Famiglia Bartolini ha reso fruibile gratuitamente a tutta la Città. Ma rispettando le regole.

L’Educazione è la vera Rivoluzione!

Ora più che mai dobbiamo far vincere l’educazione sulla maleducazione, e per far questo necessita anche l’aiuto e la vigilanza spontanea delle tante persone corrette e rispettose che frequentano con amore il Parco.