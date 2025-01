Due fine settimana con Gran Tour Perugia 

In arrivo due fine settimana di full immersion nella cultura con Gran Tour Perugia per avvicinarsi al capoluogo umbro attraverso luoghi suggestivi tra tesori d’arte, cenni storici e aneddoti per palati curiosi. Tra sabato e domenica si va a spasso tra il Teatro del Pavone, il Complesso di San Bevignate, la Galleria Nazionale dell’Umbria, l’oratorio di San Francesco dei Nobili e le vie e i vicoli del quartiere ebraico.

Si inizia sabato 18 gennaio alle 16 con il Teatro Pavone: lo storico teatro, vero e proprio tempio della cultura perugina costruito nel Settecento dalla nobiltà cittadina, ha riaperto dopo quasi vent’anni. La visita, che si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, vedrà la partecipazione dei progettisti e dei restauratori che spiegheranno ai partecipanti, passo dopo passo, le fasi della ristrutturazione.

Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino a 12 anni.

Domenica 19 gennaio alle 10.30 si torna ai tempi dei Templari con la visita al Complesso Monumentale San Bevignate . Durante la visita guidata si entrerà all’interno del Complesso monumentale San Bevignate, noto ai più come una delle testimonianze monumentali più di rilievo tra i complessi dei cavalieri Templari a Perugia, dove si potranno ammirare le preziose decorazioni pittoriche duecentesche – tra le poche dell’epoca nel capoluogo umbro – recentemente restaurate. Con la misteriosa chiesa e la fullonica, vera e propria “tintoria” di epoca romana, l’imponente struttura rappresenta un esempio unico al mondo.

Costo della visita guidata euro 15 (comprensivo del biglietto d’ingresso), gratuito fino ai 12 anni.

Alle 16 si prosegue alla Galleria Nazionale dell’Umbria con la visita alla mostra “L’età dell’oro“, percorso lungo il quale sarà possibile ammirare opere di antichi maestri come Gentile da Fabriano, Duccio di Boninsegna, il Maestro di San Francesco, Niccolò di Liberatore e Jean du Vivier in dialogo con i capolavori di grandi artisti contemporanei, come Andy Warhol, Yves Klein, Alberto Burri, Michelangelo Pistoletto, Jannis Kounellis e Carla Accardi. L’oro, il re dei metalli, nell’arte acquista il potere di trasformare ogni opera in manifestazione del sacro e sguardo spirituale sulla realtà.

Costo della visita guidata euro 23 (comprensivo di biglietto di ingresso e auricolari), gratuito fino ai 12 anni

Sabato 25 gennaio alle 16 visita d’eccezione all’oratorio San Francesco dei Nobili, luogo solitamente chiuso al pubblico, all’ombra della Torre degli Sciri. Raffinatissimo scrigno caratterizzato da segni barocchi, l’oratorio custodisce innumerevoli tesori, tra i quali la “Flagellazione” di Pietro di Galeotto, uno dei pittori più enigmatici del panorama rinascimentale italiano, da poco riscoperto.

Costo della visita guidata euro 16, comprensivo di ingresso all’oratorio dei Nobili, gratuito fino ai 12 anni.

Domenica 26 gennaio alle 16 si passeggia per “Il quartiere ebraico di Perugia“, incursione lungo le vie e i vicoli del centro storico: un percorso nel dedalo di strade del piccolo quartiere dove la comunità ha vissuto (e della quale si hanno notizie nel capoluogo umbro già a partire dal 13esimo secolo) accompagnato da cenni storici e curiosità sulle famiglie ebree.

Costo della visita guidata euro 12 a persona, gratuita fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it

Ufficio stampa Gran Tour Perugia Francesca Cecchini 328 2334319