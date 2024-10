Gran Tour Perugia: al via le visite mensili nei borghi umbri

Nuovo format per Gran Tour Perugia che a partire da questo fine settimana propone alcune visite guidate con cadenza mensile alla scoperta dei suggestivi borghi del cuore verde d’Italia da esplorare in tutta la loro bellezza tra aneddoti, arte, storia e curiosità.

Primo appuntamento domenica 20 ottobre alle 10.30 con “Un paese al mese: l’Isola Maggiore“. Luogo di piccole dimensioni del lago Trasimeno, ma ricchissima di storia, l’isola è tra le location più gettonate che, soprattutto nel periodo estivo, viene scelta dai turisti in visita in Umbria. Durante la passeggiata si parlerà di alcune vicende che si sono susseguite dal Medioevo a oggi. La Maggiore, tra gli altri, è stata anche protagonista di uno dei momenti più significativi della storia della Resistenza umbra durante la Seconda Guerra Mondiale. Non mancheranno un’incursione al delizioso Museo del merletto con la sua tradizione del ricamo che si tramanda da secoli, a Palazzo del Capitano del Popolo, centro di documentazione sulla storia dell’isola recentemente ristrutturato, e alla chiesa di San Michele Arcangelo con le sue opere pittoriche e i suoi archi a tutto sesto.

L’appuntamento è all’imbarco del traghetto a Tuoro alle 10.30 (partenza 10.50, costo del biglietto a/r euro 8).

Costo della visita guidata euro 12 + 3,50 per l’ingresso ai musei, evento dog friendly. Prossimo appuntamento con “Un paese al mese” nel pomeriggio di sabato 2 novembre a Montone.

Considerato il veloce tutto esaurito per la visita al teatro Pavone di Perugia di sabato 19 ottobre, Gran Tour Perugia annuncia la prossima data: sabato 9 novembre alle 16. Lo storico teatro, vero e proprio tempio della cultura perugina costruito nel Settecento dalla nobiltà cittadina, riapre dopo quasi vent’anni. Alla visita, che si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia, vedrà la partecipazione dei progettisti e dei restauratori che spiegheranno ai partecipanti, passo dopo passo, le fasi della ristrutturazione.

Costo della visita guidata euro 12, gratuita fino a 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni alle visite guidate: 371 3116801 (anche WhatsApp)

Sito ufficiale www.grantourperugia.it