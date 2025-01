Anci Umbria, cambio provvisorio di sede

Gli uffici si trasferiranno in via Palermo 86/A

Perugia, 16 gennaio 2025 – Anci Umbria cambia provvisoriamente sede. Lascia il primo piano del palazzo della Provincia di Perugia, il cui edificio nei prossimi mesi sarà oggetto di lavori di ristrutturazione ed ammodernamento, per andare in via Palermo 86/A, all’ultimo piano dell’immobile della Provincia di Perugia dove sono situati anche gli uffici di Arpal, l’agenzia regionale per le politiche del lavoro. Lo spostamento degli uffici è in programma per la prossima settimana.

Ma Anci Umbria non lascerà del tutto il centro storico. Resterà presente un presidio istituzionale al secondo piano del palazzo della Provincia di Perugia.

La direzione dell’associazione si scusa fin da subito per eventuali disservizi che ci potrebbero essere nei prossimi giorni.