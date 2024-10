Doppio appuntamento per Festival del Sol e Reunion nelle Terre dell’olio e del Sagrantino a Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria

Previste anche iniziative per italo discendenti alla scoperta delle radici. Domenica 3 novembre nei due borghi passeggiata culturale e degustazione di tipicità

Doppio appuntamento nel weekend, con tappe a Giano dell’Umbria durante la Mangiaunta e a Castel Ritaldi in occasione di Frantotipico, per il Festival del Sol, tour alla scoperta dei territori dell’Unione dei Comuni Terre dell’olio e del Sagrantino, ma anche per le iniziative del programma Reunion nelle Terre dell’olio e del Sagrantino rivolto a italo discendenti e italiani all’estero.

Il Festival del Sol, realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e Fondazione Perugia, e la collaborazione di Coldiretti, Campagna Amica, Terranostra e Aprol Umbria, prevede per ogni tappa un tour culturale alla scoperta delle bellezze del borgo guidato da Roberto Biselli, direttore del Teatro di Sacco, con la collaborazione della storica Fiorenza Mosci e il supporto organizzativo di Biancamaria Cola, e una degustazione di prodotti tipici a chiudere l’iniziativa.

Domenica 3 novembre, alle 10.30 sarà la volta di Castel Ritaldi con la passeggiata culturale ‘Il colle del Marchese’ nell’omonima frazione che ospita Frantotipico. Immerso nelle dolci colline della Valle Umbra sud coperte di viti e olivi si trova Colle del Marchese, castello testimone della storia romana e medievale di cui rimangono la porta di accesso, la torre quadrangolare e parte delle antiche mura a proteggere l’abitato. Uscendo dalle sue mura, seguendo le narrazioni dell’attore Biselli tra aneddoti e storie, si raggiungerà una piccola pieve del IX secolo dedicata alla Madonna della Stelletta posizionata al culmine di un’alta ripa sul ciglio della strada a cui è collegata da una suggestiva scalinata. Il tour terminerà nei vicoli del Castello del Marchese, con degustazione di prodotti tipici. Sempre nella stessa frazione, domenica 3 novembre, si svolgeranno gli eventi del progetto Re-Union nelle Terre dell’Olio e del Sagrantino, finanziato dal Ministero degli Esteri, il quale ha proclamato il 2024 l’anno delle Radici italiane. Alle 9.30, dalla Piazza del Castello di Colle del Marchese, si parte per il Trekking guidato alla scoperta del paesaggio olivato con degustazione di prodotti tipici, accompagnati da una guida escursionistica e da un’esperta di arte e storia del territorio. A ogni partecipante sarà consegnata la cosiddetta “Liacciola” per degustare i prodotti tipici del paniere agroalimentare di Castel Ritaldi.

‘I Briganti’ è invece il titolo della passeggiata culturale di Giano dell’Umbria, in programma sempre domenica alle 15, alla scoperta del piccolo borgo incastonato nella scenografia dei Monti Martani, che deriva il suo nome dalla divinità pagana Ianus, il Dio Giano bifronte. Tra i vicoli si incontrano la Chiesa della Madonna delle Grazie, l’antica Chiesa di San Michele Arcangelo e la Chiesa di San Francesco. Nel borgo affacciato sulla Valle del Puglia, teatro a cielo aperto dell’iniziativa, Biselli racconterà le vicende dei briganti, i cui attacchi pericolosi erano diretti contro i ricchi mercanti che transitavano sulla Via Flaminia. Il tour partirà dal piazzale antistante Sala Fra’ Giordano e su chiuderà alla Chiesa Santa Maria delle Grazie davanti alla quale si farà la degustazione di prodotti tipici. Per quanto riguarda il progetto Re-Union 2024, a Giano dell’Umbria ci sono diverse iniziative per accogliere chi torna da paesi esteri e vuole riscoprire la propria storia e le proprie radici. Nell’ambito della Mangiaunta, ad attenderli, in Piazza San Francesco, ci sarà il gruppo Canto Popolare Giano dell’Umbria con canti della tradizione, stornelli e saltarello, accompagnati dal suono dell’organetto, per rivivere insieme il clima dei festeggiamenti della ‘benfinita’ raccolta delle olive, con tre appuntamenti: venerdì primo novembre dalle 11 alle 13, sabato 2 alle 14 alle 17 e domenica 3 dalle 11 alle 14. Sabato 2 novembre, alle 16 è prevista la visita guidata del borgo, della Chiesa di San Francesco e del Museo dei ricordi del passato, a cura dell’Associazione culturale Le Vie dell’Arte (necessaria prenotazione 371.5687124), mentre alle 17.30 il Corso base di assaggio e degustazione dell’olio extravergine di oliva sotto la guida di Giulio Scatolini, assaggiatore professionista Onaoo e capo panel Umbria (necessaria prenotazione 392.0452172).