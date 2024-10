‘Connessioni Vincenti’: Connesi è pronta ad accompagnare verso la Digitalizzazione le Aziende di Frosinone

La società di telecomunicazioni di Foligno porta la trasformazione digitale nel frusinate

Connesi S.p.a. fa il suo ingresso nel territorio frusinate con l’obiettivo di supportare le aziende locali nel percorso di digital transformation. Di questo si è parlato durante l’evento ‘Connessioni Vincenti: La Digitalizzazione come fattore di successo per le imprese’, organizzato presso lo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. Connesi, società di telecomunicazioni con sede a Foligno e operante principalmente nel Centro Italia, ha organizzato un momento di riflessione e confronto con imprese e Pubblica Amministrazione, mettendo in evidenza il ruolo chiave della digitalizzazione come fattore di competitività per le aziende pubbliche e private e il valore che un partner come Connesi può portare in questo processo.

Ad aprire i lavori, l’intervento di Vincenzo Zappavigna, presidente del Cda di Connesi S.p.a. e dottore commercialista di Frosinone, che ha sottolineato l’importanza di un’infrastruttura digitale all’avanguardia per aziende e P.A. locali.

“Con l’incontro di oggi – ha dichiarato Zappavigna – intendiamo presentare Connesi al territorio di Frosinone, proponendo soluzioni di connettività altamente affidabili”.

A seguire, Antonio Baldassarra, CEO di DHH e fondatore di Seeweb (anch’essa parte del Gruppo DHH di cui fa parte Connesi), ha illustrato il valore strategico del cloud computing come fattore di successo aziendale.

“Prevediamo – ha proseguito Baldassarra – che questo sarà un decennio di grande innovazione, trainato dalle risorse dell’intelligenza artificiale e da cambiamenti significativi nei processi industriali e comunicativi. Riteniamo che il connubio tra cloud computing, intelligenza artificiale e connettività di livello business rappresenti un asset fondamentale per affrontare questa rivoluzione tecnologica, ottimizzando efficienza, innovazione e produttività”.

Tra gli ospiti anche Laura Vicano, assessore a Smart City, Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione del Comune di Frosinone, che ha illustrato le iniziative di digitalizzazione attualmente in corso.

“Il Comune di Frosinone – ha commentato l’assessore – sta lavorando per avvicinare i cittadini al digitale ed occasioni come queste offrono spunti preziosi per rafforzare le nostre iniziative”.

Infine, Massimiliano Tinca, Sales & Marketing Manager di Connesi, ha illustrato le soluzioni tecnologiche su misura che l’azienda propone alle imprese.

“Siamo entusiasti – ha concluso Tinca – di entrare nel tessuto imprenditoriale frusinate. Dai primi incontri con gli imprenditori della zona abbiamo colto una forte esigenza di digitalizzazione e di miglioramento del livello delle connettività. Ci auspichiamo che questo sia l’inizio di un percorso di crescita e di innovazione per tutte le aziende del territorio.”

Connesi ha ribadito il proprio impegno a investire in infrastrutture di proprietà per la fornitura di connettività ultraveloce, utilizzando tecnologie in fibra ottica e radio ed a proporsi come fornitore di soluzioni innovative capaci di accelerare la crescita delle aziende locali.