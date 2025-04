Tasse, opposizione chiede un consiglio comunale aperto a Perugia

Nota dei consiglieri di centrodestra e civici: ‘Silenzio della Ferdinandi in questi giorni complicati, non ci sentiamo rappresentati’

“Il sindaco di Perugia Vittoria Ferdinandi non ha fatto nulla per impedire l’aumento delle tasse. Chiederemo al più presto un consiglio comunale aperto alla cittadinanza”: è quanto sostengono i consiglieri dell’opposizione in Consiglio comunale a Perugia. È quanto si legge in una nota di Nilo Arcudi, Paolo Befani, Chiara Calzoni, Elena Fruganti, Edoardo Gentili, Riccardo Mencaglia, Clara Pastorelli, Augusto Peltristo, Margherita Scoccia, Gianluca Tuteri, Leonardo Varasano, Nicola Volpi.

“Più di due settimane fa in Consiglio l’opposizione ha depositato un ordine del giorno urgente – ricordano i consiglieri comunali – che Vittoria Ferdinandi e la maggioranza hanno deciso di votare come non urgente, ben sapendo che quando sarebbe approdato in Consiglio ormai sarebbe stato inutile perché la manovra fiscale sarebbe stata approvata”. L’atto del 23 marzo – si legge nel documento – conteneva la “richiesta di impegno urgente alla sindaca di avviare una interlocuzione con la presidente della Regione Stefania Proietti al fine di ottenere l’immediato ritiro del disegno di legge regionale approvato dalla Giunta che prevede un significativo aumento della pressione fiscale per cittadini, imprese e famiglie della nostra città”.

“Votando l’atto come ‘non urgente’ si è deciso di non far arrivare la voce dei numerosi perugini contrari all’aumento delle tasse, alla Regione Umbria. Il sindaco, rappresentante della medesima compagine politica della presidente Proietti, ha preferito rimanere in silenzio in questi giorni durante i quali non si è letteralmente parlato d’altro, e da parte sua non ci risulta essere stata portata avanti nessuna iniziativa per fermare l’aumento delle tasse ai cittadini di Perugia. Non ci sentiamo rappresentati da un sindaco che non si preoccupa di un problema così importante, per questa ragione è nostra intenzione chiedere un consiglio comunale aperto ai cittadini di Perugia”.