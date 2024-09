Diventare meccanici professionisti entrando fin da giovani in officina, l’opportunità proposta dal Consorzio Sul

Percorso per ragazzi dai 14 ai 18 anni: in 3 anni la qualifica, con il quarto diploma professionale. Il corso si può frequentare alla Scuola Bufalini di Città di Castello, al CFP di Terni e nelle sedi Cnos Fap di Perugia e Foligno

Un corso professionale che consente ai ragazzi di acquisire competenze nella riparazione di autoveicoli sia a motore che elettrici di nuova generazione e, conclusi i tre anni, di entrare nel mondo del lavoro, mentre dopo i quattro di aprire una propria attività. È l’opportunità professionale offerta dal percorso per Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, rivolto ai giovani dai 14 ai 18 anni in obbligo di istruzione, e proposto dal Consorzio Sul, realtà regionale di cui fanno parte sei agenzie formative: Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale–Asp, Confartigianterni formazione e ricerca, Consorzio Futuro, Ecipa Umbria e Iter Impresa Sociale. Questo corso in particolare si può frequentare alla Scuola Bufalini a Città di Castello, al CFP di Terni in località Pentima e nelle sedi di Perugia e Foligno del Cnos Fap Umbria. “La formula di questo corso – ha spiegato Federico Massinelli, direttore del Cnos Fap Umbria – è quella del 3+1, quindi tre anni per la qualifica professionale, quarto anno opzionale per conseguire il diploma professionale. Il primo anno è caratterizzato da un orario complessivo di 30 ore settimanali delle quali 15 sono di laboratorio. Nel secondo anno, su 990 ore, 350 sono di alternanza in azienda, nel terzo e quarto anno le ore in azienda diventano 495 e questo dà la possibilità ai ragazzi di acquisire le competenze necessarie e di entrare subito a contatto con quelli che saranno i loro compiti sul posto di lavoro. Inoltre, durante il terzo e il quarto anno, è possibile attivare contratti di apprendistato, via preferenziale di accesso al mondo del lavoro in questo settore”.

Ci si può iscrivere al corso dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente tramite il portale del Miur e nel resto dell’anno contattando gli enti formativi del Sul che lo propongo.

“Il consorzio – ha spiegato il presidente del Sul Roberto Palazzetti – nasce nel 2021 con l’obiettivo di creare un ponte verso il lavoro mettendo insieme le forze e questo ci ha permesso di fornire un sistema formativo che al suo interno racchiude ben oltre 60 laboratori diffusi sul territorio umbro che parlano delle professioni più storiche e tradizionali. Al centro abbiamo messo i ragazzi perché crediamo che per avere un buon professionista bisogna lavorare sulle qualità umane. Questa è la nostra sfida e crediamo fortemente nel fare sistema”. “Il Consorzio Sul – ha concluso il direttore Fabio Matera – è un insieme di agenzie accreditate per la formazione iniziale che presenta la propria offerta su tutto il territorio regionale, da Città di Castello fino a Terni passando per Marsciano, Foligno, Perugia e Castiglione del Lago. Chi sceglie di partecipare a una delle attività erogate dal consorzio sa che trova la stessa offerta formativa per ogni corso in qualunque sede lo frequenti. Il Sul, infatti, è nato anche per dare omogeneità a un sistema in cui prima ognuno era lasciato un po’ alla propria organizzazione”.