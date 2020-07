Deruta: un luglio pieno di musica e spettacoli. Collaborazione con il comune di Perugia per la manifestazione “Musica dal Mondo”

Il Comune di Deruta ha accolto con grande entusiasmo la proposta di collaborazione pervenuta da Leonardo Varasano – Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, nell’organizzazione congiunta di eventi culturali per rendere interessante l’estate umbra. A Deruta saranno organizzati due concerti, nell’ambito della manifestazione “Musica dal Mondo” grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Cultura del Comune e l’associazione Agimus Perugia. Il primo, che si terrà Giovedì 9 Luglio alle ore 21 in Piazza dei Consoli, è il concerto dell’Orchestra d’Archi del conservatorio Popolare di Ginevra, il secondo, si terrà Domenica 26 Luglio alle ore 21 al Chiostro del Museo Regionale della Ceramica di Deruta ed è il concerto degli allievi del corso dell’Accademia di Amsterdam diretto dal cittadino Derutese Onno Verschoor. Il 9 luglio prenderà il via anche “Deruta, borgo delle arti”, che proseguirà con spettacoli teatrali, concerti, estemporanee organizzati in tutte le frazioni di Deruta. Venerdì 10 Luglio in Piazza dei Consoli è previsto lo spettacolo teatrale de “La piccola compagnia dei grandi” dal titolo “Altro che viruse…tu qui è ‘n pandemonio”.