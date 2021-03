Deruta: Family Tech arrivano i contributi alle famiglie per acquisito o noleggio di strumenti tecnologici. 231 le domande arrivate al comune

Sono state 231 le domande arrivate al comune di Deruta per l’attivazione del Family Tech contributi alle famiglie per l’acquisto o il noleggio di strumenti tecnologici (computer, tablet, connettività ecc.) utili allo svolgimento di attività sociali, socio-educative, ludico-ricreative a distanza. Il contributo è promosso dalla Zona sociale n. 4 della Media Valle del Tevere e finanziato dalla Regione dell’Umbria con risorse a valere sul Fondo sociale europeo 2014-2020. Ad oggi è stata stata stilata una graduatoria che prevede 206 le domande accolte mentre 25 sono quelle escluse per mancanza di requisiti o di documentazione idonea.

A seguito della fase di istruttoria, portata avanti nelle scorse settimane, è stata fatta una graduatoria, tenendo conto dei punteggi definiti nella scheda di valutazione allegata all’avviso pubblicato, in base alla quale sono state 206 le domande accolte mentre 25 sono quelle escluse per mancanza di requisiti o di documentazione idonea. I primi 55 della graduatoria, in base alle risorse disponibili (32.562,57 euro) riceveranno un contributo pari ad un massimo di 600 euro a nucleo familiare. Le economie che dovessero prodursi a seguito dell’uso dei buoni o per effetto di rinunce saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria degli attuali 151 ammessi al contributo ma non finanziati.

A tutte le famiglie che hanno presentato domanda sarà comunicato, nei prossimi giorni tramite lettera, l’esito della loro richiesta. Coloro che risultano beneficiari del contributo saranno invitati a prendere appuntamento con i servizi sociali del proprio comune di residenza al fine di ricevere il buono da utilizzare per l’acquisto o il noleggio dei beni tecnologici presso uno degli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e il cui elenco, che sarà consegnato ai soggetti beneficiari insieme al buono, è anche disponibile sul sito web del Comune di Marsciano. Per informazioni è possibile contattare i seguenti recapiti: l.leandri@comune.marsciano.pg.it – 0758747277.