Deruta: contest fotografico “Derutesi creativi in casa”. L’amministrazione comunale invita i cittadini a mandare foto di disegni, opere d’arte, invenzioni, sculture realizzati in casa

Il Comune di Deruta propone un contest fotografico, “Derutesi creativi in casa”. Un’idea che nasce dalla volontà dell’amministrazione di stare vicina ai cittadini anche in maniera simpatica e creativa.

“Taggate il Comune di Deruta – si legge nella nota – e postate, con l’hashtag #derutesicreativiincasa , foto di disegni, opere d’arte, invenzioni, sculture e tutto ciò che state realizzando in questi giorni, in casa. Sulla pagina Facebook del Comune di Deruta verrà creato un album chiamato #derutesicreativiincasa che raccoglierà tutte le foto. Sarà poi possibile votare con un like la foto che preferite, facendo attenzione che sia quella contenuta all’interno dell’album”.

La foto che otterrà più like avrà in premio un libro, da parte del Comune di Deruta. Per chi lo desiderasse, l’oggetto rappresentato nella fotografia inviata, potrà essere messo all’asta e il ricavato verrà donato alla croce rossa italiana. Il Regolamento completo del contest fotografico è disponibile nel sito web del Comune di Deruta o al link

http://www.comunederuta.gov.it/…/contest-fotografico-derut…/