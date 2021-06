Deruta: per il cartellone “Borgo delle arti” torna sabato 19, la Cover band dei Queen. A grande richiesta torna “A night at the opera- Qeen tribute band” in concerto

Ancora un appuntamento con il nutrito cartellone di Derura Borgo delle Arti. Sabato 19 Giugno 2021, alle ore 21.30, in Piazza dei Consoli “A night at the opera – Queen Tribute Band in concerto!”. La band torna del borgo derutese dopo il grande successo dello scorso anno con l’intenzione di divertirvi ed emozionarvi attraverso le storiche e canzoni dei Queen. Il repertorio proposto parte dai grandi successi degli anni ’70 fino alle ultime composizioni della band inglese.