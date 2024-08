DeMusicAssisi, a ferragosto via al primo festival di musica medievale in Umbria

Dal 15 al 20 agosto concerti, conferenze, laboratori, dj set medieval music, mostra-mercato, spettacoli itineranti

È tutto pronto per DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria e uno dei pochi del genere in Italia, in programma ad Assisi dal 15 al 20 agosto. L’idea è quella di rendere “pop” e far conoscere a tutti fascino ed emozione della musica medievale, partendo da un luogo in cui il Medioevo si respira ancora nei vicoli e nelle piazze. La manifestazione – promossa dal Comune di Assisi, con la direzione artistica dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars – è alla seconda edizione e si svolge tutta nel centro storico della città, con oltre 20 appuntamenti tutti gratuiti, in location suggestive. Propone un viaggio temporale attraverso repertori musicali composti fra il XIII e il XV secolo, conferenze musicologiche, incontri con storici, laboratori, spettacoli itineranti e persino flash mob e dj set di medieval music. All’interno della rassegna, anche una mostra-mercato dedicata agli strumenti antichi e all’arte dei liutai che, in presenza, risponderanno alle curiosità del pubblico: apertura il 18 e 19 agosto, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Il tema è la “Lauda”, la musica devozionale legata anche al movimento medievale delle Confraternite, nel segno dei centenari francescani 2023-2026. Artisti da tutto il mondo partecipano al festival, che è sempre più aperto e internazionale, con musicisti e ricercatori provenienti da Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia, Siria, Austria, Stati Uniti e Belgio. L’apertura del festival è il giorno di Ferragosto, con l’apertura dell’Infopoint alle ore 18 in piazza del Comune e un grande concerto inaugurale, alle ore 21, nel Palazzo Monte Frumentario (ingresso vicolo degli Esposti), con l’Ensemble Orientis partibus. Tutti gli eventi di DeMusicAssisi sono ad ingresso libero, con prenotazione obbligatoria: +39 075 8138680 ; +39 075 8138681 .

IL PROGRAMMA

DeMusicAssisi inizia il 15 agosto, alle ore18, con l’apertura in piazza del Comune (Sala delle Logge) dell’Infopoint che resterà aperto per tutta la durata del festival, dalle ore 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. Alle 21.00, a Palazzo Monte Frumentario, concerto dell’Ensemble Orientis partibus intitolato “Vernans rosa. Laude latine e volgari, due repertori a confronto”.

Il 16 agosto, dalle 14:30 alle17:00, presso San Leonardo delle Stimmate (Accademia Resonars), “De practica musicae: didattica, interpretazione, laboratori”. L’interpretazione delle Laudi: progetto sulla pratica vocale e strumentale, a cura di Francis Biggi, professore onorario della Haute Ecole de Spécialisation della Svizzera Occidentale. Alle 17:30, nello stesso luogo, conferenza del maestro Enrico Correggia “C’è vita oltre la Liturgia! Lauda e Sacra Rappresentazione viste dal buco della serratura”. Alle 21:00, a Palazzo Monte Frumentario, concerto dell’Ensemble Rumorum, con elementi provenienti da Gran Bretagna, Stati Uniti e Francia: “Musica devozionale nell’Inghilterra del XIII secolo”.

Il 17 agosto, alle 10:30 a Palazzo Monte Frumentario, apertura mostra mercato di Liuteria antica, che sarà aperta fino al 18 agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Dalle 14:00 alle 17:00, a San Leonardo delle Stimmate (Accademia Resonars) “De practica musice: didattica, interpretazione, laboratori”. L’interpretazione delle Laudi: progetto sulla pratica vocale e strumentale. A cura di Francis Biggi, professore onorario della Haute Ecole de Spécialisation della Svizzera Occidentale. Sempre qui alle 18.00, conferenza a cura di Antonio Montefusco, professore associato dell’Università Ca Foscari di Venezia: “Laudes creaturarum di Francesco d’Assisi: modelli, racconti e traduzioni”. Alle ore 21.30, nell’Abbazia di San Pietro “Salve Mater”, concerto con repertorio gregoriano dell’Ensemble More Antiquo (Svizzera).

Il 18 agosto, alle 10.30, nell’Abbazia di San Pietro, messa gregoriana a cura dell’Ensemble More Antiquo (Svizzera). Dalle 14:00 alle 16:00, a San Leonardo delle Stimmate (Accademia Resonars), De practica musicae: didattica, interpretazione, laboratori. L’interpretazione delle Laudi: progetto sulla pratica vocale e strumentale. A cura di Francis Biggi, professore onorario della Haute Ecole de Spécialisation della Svizzera Occidentale Alle 17.00, itinerante nel centro storico di Assisi, esecuzione delle Laudi del progetto “De practica musicae, con il coinvolgimento delle Confraternite: appuntamento alle 16.30 davanti alla Cattedrale di San Rufino, con il prof. Enrico Sciamanna come guida. Alle 21:00, a Palazzo Monte Frumentario, concerto dell’Ensemble La Reverdie, “I Dodici Giardini. Il Cantico di Santa Caterina da Bologna (1413-1463).

Il 19 agosto, alle 18.00 a San Leonardo delle Stimmate (Accademia Resonars), conferenza intitolata “Le Confraternite nel Medio Evo”, a cura del Prof. Francesco Bianchi, accademico esperto di storia medievale. Alle 21:00, in Piazza del Comune (Sala delle Volte), “Decantare”, dj set medieval music: serata divulgativa sulla musica composta tra il XII e il XV secolo in Europa, con scelta musicale affidata a Dj Cap e interventi storico musicali e musicologici dei docenti dell’Accademia Resonars.

Il 20 agosto, alle 17:00 a San Leonardo delle Stimmate (Accademia Resonars), la conferenza-concerto “Lo primer frate minore… Francesco all’origine della Lauda”, a cura di Patrizia Bovi dell’Università di Leiden e del Centro Studi Europeo di Musica Medievale “Adolfo Broegg”. Alle 21.00, a Palazzo Monte Frumentario “Seraf, il canto degli Uccelli tra Oriente e Occidente: Francesco d’Assisi e Farid Al din Attar”, concerto dell’Ensemble Calixtinus.

Il programma dettagliato di DeMusicAssisi è su www.demusicassisi.it.

Canali social ufficiali: @DeMusicAssisi su Facebook e su Instagram.