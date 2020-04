Demos Umbria alla Regione: “Subito un bonus affitti”. Arriva la proposta di uno stanziamento del 50% su tre mensilità di locazione

Un apposito stanziamento straordinario una tantum, finalizzato alla concessione di contributi in favore di inquilini che hanno visto ridotte le proprie dispinibilità economiche in seguito all’epidemia di Coronavirus, per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione sugli alloggi per tre mensilità dell’anno 2020. E’ questa la proposta che Demos Umbria – Democrazia solidale intende formulare alla Regione a seguito dell’emergenza sanitaria Covid 19, che sta determinando evidenti difficoltà economiche e sociali soprattutto per le famiglie più fragili.

Riccardo Vescovi, coordinatore regionale di Demos, punta ad importare quanto in maniera similare è stato adottato dalla Regone Lazio e spiega che

“i contributi dovranno essere previsti per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata sia pubblica per tre mensilità dell’anno 2020, ovvero il 50% del totale di tre mensilità. Su richiesta dei beneficiari il contributo potrà essere versato direttamente ai locatori”.

Già ipotizzati i requisiti per accedere al finanziamento: