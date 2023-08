Dalla commedia all’hip hop per la stagione del Lyrick Assisi

Il nuovo cartellone del teatro con 25 titoli e 40 serate

Saranno 25 i titoli, che spazieranno dal musical alla commedia, dal balletto classico alla danza hip hop, da one wo-man show a grandi nomi sulla scena internazionale, proposti dal nuovo cartellone del teatro Lyrick di Assisi.

“Pensato per ridere, riflettere, emozionarsi e sognare”, è stato sottolineato durante la presentazione, a Perugia.

È iniziato quindi il conto alla rovescia per l’avvio della nuova stagione teatrale organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con la direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi, rappresentata in conferenza stampa dall’assessore alla cultura Veronica Cavallucci.

Il sipario si aprirà il 30 ottobre e fino al 20 maggio sarà un susseguirsi di spettacoli per oltre 40 serate.

Scopriamo le carte’ è il titolo scelto per la nuova stagione che arriva dopo quella dello scorso anno del rilancio post pandemia “con buon afflusso di pubblico e belle produzioni”, come ha sottolineato Cardinali. “Quindi quest’anno abbiamo rilanciato con una ricca stagione perché c’è voglia di partecipare da parte della gente” ha aggiunto.

“Una stagione ambiziosa, a tutti gli effetti quella teatrale di Assisi, che alza l’asticella” anche per l’assessore Cavallucci. “La sosteniamo – ha detto – anche per avvicinare le nuove generazioni a teatro offrendo pacchetti di biglietti gratuiti per ogni spettacolo alle scuole superiori del territorio”.

I musical come sempre sono i grandi protagonisti. Tra quelli in programma, “Il marchese del Grillo” con Max giusti, “Sister act” con la regia di Chiara Noschese, “Billy Elliot” con Giulio Scarpati e Rossella Brescia, “Mare fuori” il musical con la regia di Alessandro Siani.

Siani che sarà sotto i riflettori anche con “Extra libertà”, insieme ad altri comici e attori come Teresa Mannino, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Andrea Pennacchi, Luca Bizzarri, Vanessa Incontrada, Max Angioni, Filippo Caccamo.