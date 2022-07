Dal Pnrr 3,5 mln per la palestra di Balanzano e il palazzetto di San Sisto

Tre milioni e mezzo di euro per realizzare una nuova palestra a Balanzano e rigenerare il palazzetto di San Sisto. Il Comune di Perugia ha ottenuto il finanziamento per i due interventi nell’ambito del Pnrr (Missione 5: Inclusione e coesione – Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – M5C2 – Misura 3: “Sport e inclusione sociale” – Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”). La giunta comunale, su proposta dell’assessore allo sport Clara Pastorelli, aveva infatti deciso, lo scorso aprile, di presentare la candidatura di Perugia a fronte di un avviso per la selezione di proposte finalizzate al recupero delle aree urbane tramite la realizzazione e l’adeguamento di impianti sportivi.

Per la palestra da realizzare ex novo e gli interventi sul palazzetto esistente si prevede un impegno economico, nel primo caso, di 3 milioni e, nel secondo, di 500mila euro. “Una nuova palestra a Balanzano – nota l’assessore Pastorelli – è importante per dare risposte anche alle esigenze di un territorio molto popoloso come quello di Ponte San Giovanni, dove il solo palazzetto non riesce a ospitare tutte le attività richieste. L’intervento a San Sisto, invece, renderà ancor più organico il piano di messa a norma degli impianti esistenti che l’amministrazione sta perseguendo”.