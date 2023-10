Dal 28 ottobre al 26 novembre la XXVI edizione di Frantoi Aperti

Novità di questa edizione “La Grande Pedalata” in e-bike, i “Tour degli Olivi Giganti Patriarchi” e i “Trekking e fiabe tra gli Ulivi”

Inizierà sabato 28 ottobre la XXVI edizione di Frantoi Aperti in Umbria, l’ormai celebre manifestazione che, fino al 26 novembre 2023, festeggerà l’arrivo del nuovo Olio extravergine d’oliva ravvivando il periodo della raccolta e frangitura delle olive, con visite esperienziali in frantoio e un fitto calendario di iniziative ambientate tra la cornice naturale degli oliveti e la suggestione medievale dei tanti comuni aderenti.

Accreditato come evento simbolo dell’oleoturismo in Italia, Frantoi Aperti offrirà ai visitatori, anche questo anno, la possibilità di vivere l’esperienza del frantoio in lavorazione, assistendo alla produzione dell’olio nuovo e immergendosi in questi luoghi divenuti multifunzionali che, pur mantenendo uno spirito fedele alla tradizione, mostrano un’attenzione crescente per le innovazioni di design e, soprattutto, una propensione sempre più marcata per l’accoglienza, che proprio in occasione di Frantoi Aperti trova il momento ideale per esprimersi al meglio, infatti ogni frantoi durante il mese di Frantoi Aperti proporrà iniziative per grandi e bambini di avvicinamento e conoscenza dell’olivo, dell’olio e.v.o. e delle tradizioni ad esso collegate.

Questi gli appuntamenti in programma nei 5 fine settimana di Frantoi Aperti in Umbria 2023:

Novità di quest’anno saranno: l’evento di apertura di Frantoi Aperti, in programma nella giornata di sabato 28 ottobre, organizzato in collaborazione con FIAB Umbria, YouMobility – Il portale della mobilità e Ciclostorica la Francescana “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi – Spoleto”, un itinerario di oleoturismo in e-bike lungo i percorsi ciclabili che attraversano lo spettacolare paesaggio pedemontano di oltre 40 chilometri in cui la coltivazione dell’olivo, inserendosi in modo armonico nel contesto naturale, ha contribuito nei secoli a modellare l’ambiente creando un “paesaggio culturale vivente” (per informazioni www.lagrandepedalata.it); il “Tour degli Olivi Giganti Patriarchi nel territorio Amerino Tipico”, un itinerario che mette in rete i luoghi iconici del territorio Amerino legati alla coltura e cultura dell’olio e.v.o., che porterà a visitare la collina degli olivi secolari Rajo di Montecampano in Amelia, passando per antichi frantoi, frantoi moderni e la collezione mondiale di olivi “Olea Mundi” di Lugnano in Teverina; e i “Trekking e fiabe tra gli Ulivi” per bambini con la “CamminAttrice” Loretta Bonamente che coinvolgerà i bambini e le famiglie, nel racconto di storie sugli alberi, gli olivi e l’olio, per poi accompagnarli in visita nei frantoi del circuito per una merenda a base di pane e olio appena franto.

Questi gli appuntamenti con i “Trekking e fiabe tra gli Ulivi”: domenica 29 ottobre a Todi, domenica 5 novembre a Gualdo Cattaneo, domenica 12 novembre al Castello di Acera, di Campello sul Clitunno, domenica 19 novembre a Spello e domenica 26 novembre ad Amelia.

Immancabili le masterclass e le degustazioni guidate da esperti assaggiatori di olio e.v.o. dal titolo “Assaggi di Storie. Degustazioni di Oli e di prodotti unici” che da quest’anno saranno in abbinamento a prodotti unici dei territori dove avverranno le degustazioni, che si terranno durante tutto il mese: sabato 28 ottobre a Todi, domenica 5 novembre a Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo e Trevi; sabato 11 novembre a Bettona; domenica 12 novembre a Campello sul Clitunno nel Castello di Acera; sabato 18 novembre a Spello; domenica 19 novembre ad Arrone e Campello sul Clitunno, in Loc. La Bianca.

I cinque weekend di Frantoi Aperti si susseguiranno poi con un nutrito programma di iniziative che, pur vedendo al centro dei riflettori come protagonisti indiscussi i frantoi e l’olio e.v.o., proporranno ai visitatori una variegata gamma di possibilità esperienziali, all’insegna dei trekking ed esperienze artistiche tra gli ulivi e alla scoperta delle bellezze architettoniche dei borghi medievali umbri e della conoscenza del vasto patrimonio agroalimentare ed enologico dell’Umbria, senza trascurare l’ambito musicale e dell’intrattenimento ludico. Verranno infatti proposte: #CHIAVEUMBRA | IN NATURA – “Sperimentazioni artistiche nel Paesaggio Olivato”, storico spin off che accompagna ormai da 10 anni Frantoi Aperti, incentrato sul linguaggio dell’arte contemporanea, organizzato da Palazzo Lucarini Contemporary, che offrirà chiavi di accesso inedite e sperimentali sul territorio umbro, la natura e il rapporto uomo-ambiente. Questi gli appuntamenti di #ChiaveUmbra23: Sabato 4 novembre a Giano dell’Umbria, domenica 5 novembre a Trevi, sabato 11 novembre a Bettona, domenica 19 novembre a Campello sul Clitunno e ad Arrone.

“Suoni dagli ulivi secolari”, la piccola rassegna musicale pensata per esaltare il dialogo tra la musica e gli ulivi che proporrà concerti in luoghi particolarmente evocativi del paesaggio olivicolo umbro ed in prossimità degli ulivi secolari più rappresentativi della regione, veri e propri monumenti naturali. Questi gli appuntamenti in programma: Sabato 4 novembre a Giano dell’Umbria presso l’Ulivo secolare di Macciano, Domenica 12 novembre a Castiglione del Lago nell’uliveto della Rocca, Domenica 19 novembre a Campello sul Clitunno e Domenica 26 novembre ad Amelia, in Loc. Montecampano, presso l’uliveto secolare di Rajo.

Previsti, inoltre, i venerdì sera di Frantoi Aperti in Umbria, l’appuntamento con le Cene Oleocentriche nei ristoranti del circuito “Umbrian #EVOOAmbassador – Testimoni di oli unici” – la rete creata dalla Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria che seleziona i migliori ristoranti ed enoteche umbri in cui trovare prodotti di qualità tra cui una ricca selezione di oli e.v.o. prodotti in Umbria – che proporranno menù di terra, di lago e vegetariani in abbinamento con gli oli e.v.o. di qualità dei produttori aderenti a Frantoi Aperti 2023. Frantoi Aperti in Umbria è promosso dall’Associazione Strada dell’olio e.v.o. Dop Umbria, in collaborazione con la Regione Umbria e con tutti gli attori del comparto olivicolo umbro.

Le iniziative nei Comuni di Frantoi Aperti

Ad aprire l’evento nel primo fine settimana di Frantoi Aperti saranno, sabato 28 e domenica 29 ottobre: Assisi (Pg) che sarà protagonista con UNTO – Unesco, natura, territorio, Olio; Spoleto che per il 29 ottobre proporrà la Camminata tra gli Olivi; Todi, dove è in programma “Colori et Olio” (dal 28 ottobre al 1° novembre) e Tuoro sul Trasimeno che proporrà la “Festa dell’Olio”. Sparsi per tutta la regione poi, i borghi e le città d’arte, su cui si accenderanno i riflettori nei successivi quattro fine settimana di Frantoi Aperti: il 4 e 5 novembre a Giano dell’Umbria si terrà “La Mangiaunta” (3, 4 e 5 novembre); Gualdo Cattaneo il borgo dei Castelli proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; Trevi la “Capitale dell’Olio” proporrà “Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille”, mentre ad Assisi proseguirà UNTO nei castelli e nel territorio.

Il terzo fine settimana di Frantoi Aperti, 11 e 12 novembre, ad accogliere i visitatori saranno Assisi con UNTO nei castelli e nel territorio; Bettona con “Bettona produce eccellenze: olio extravergine… e non solo!” (sabato 11 novembre); Campello sul Clitunno con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà il Castello di Acera domenica 12 novembre; Castel Ritaldi “Il Paese delle Fiabe”, dove è in programma “Frantotipico”, mentre a Magione si terrà “Olivagando”.

Il quarto fine settimana, 18 e 19 novembre, protagonisti saranno i borghi di: Assisi con UNTO nei castelli e nel territorio; Arrone con “Amor d’Olio”; Campello sul Clitunno, con la “Festa dei Frantoi e dei Castelli” che animerà in particolare la Piazza della Bianca (domenica 19 novembre); e Spello con “L’Oro di Spello – Festa dell’olivo e Sagra della Bruschetta” (dal 17 al 19 novembre).

A chiudere questa edizione di Frantoi Aperti in Umbria, nel fine settimana del 25 e 26 novembre, saranno Assisi con “Unto nei Castelli del territorio”, Amelia dove si terrà il “Tour degli Olivi Giganti Patriarchi nel territorio Amerino Tipico” (domenica 26 novembre) e Spoleto (PG) che proporrà “Eat – Enogastronomia a Teatro” (dal 23 al 26 novembre).

Altre iniziative legate alla promozione dell’olio sono poi in programma nei comuni che si affacciano sul Lago Trasimeno: Castiglione del Lago, Città della Pieve, Magione, Paciano, Panicale, Passignano, Piegaro e Tuoro

Questi i frantoi della XXVI edizione di Frantoi Aperti nella Provincia di Terni:

ad Amelia il Frantoio Suatoni ed il Frantoio Italy Hearth, ad Arrone il Frantoio Oleario Bartolini Emilio; a Montecchio (Tr) l’Azienda Al vecchio Frantoio Bartolomei ed il Frantoio Ricci; oltre all’Oleificio Cecci di Castel Viscardo (Tr).

Frantoi Aperti nella Provincia di Perugia:

ad Assisi il Frantoio Le Vecchie Macine, a Bettona l’Azienda Agraria Decimi ed il Frantoio Mannelli – Poggio degli Olivi, a Campello sul Clitunno l’Antico Frantoi Carletti, il Frantoio Oleario Eredi Gradassi e il Frantoio Marfuga, a Castel Ritaldi il Frantoio Settimi, a Castiglione del Lago la Cooperativa Oleificio Pozzuolese; a Foligno l’Antico Frantoio Petesse, il Frantoio dell’Eremo e in pieno centro storico l’Azienda Agraria Clarici, a Giano dell’Umbria l’Azienda Agraria Moretti Omero, il Frantoio Filippi ed il Frantoio Speranza. A Gualdo Cattaneo il Frantoio Clerici; ad Agello di Magione il Frantoio CM Centumbrie, a Paciano (Pg) il Frantoio del Trasimeno, a Perugia il Frantoio Berti, a Spello il Frantoio di Spello uccd, a Todi il Frantoio La Casella, a Trevi il Frantoio Gaudenzi e la Società Agricola Trevi “Il Frantoio”.