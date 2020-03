Coronavirus: un altro guarito, 388 fuori dall’isolamento. Primo caso ad Umbertide

Coronavirus: un altro guarito e in 388 fuori dall’isolamento. 143 i positivi al 14 marzo. Il Sindaco Carizia comunica in un video la positività di un anziano presente in una residenza protetta

Dai dati aggiornati alla mezzanotte del 14 marzo, 143 persone in Umbria risultano positive al virus Covid-19, mentre 4 pazienti sono guariti.

Nella provincia di Perugia i positivi sono 86 e 57 in quella di Terni: sono ricoverati in 38, di cui 23 nell’ospedale di Perugia e 15 in quello di Terni. Dei 38 ricoverati, 13 sono in terapia intensiva, 6 nell’ospedale di Perugia e 7 in quello di Terni.

Le persone in osservazione sono 1888: di questi, 1366 sono nella provincia di Perugia e 522 in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 24 del 14 marzo, sono stati eseguiti 965 tamponi.

Sempre alla stessa data risultano 388 soggetti usciti dall’isolamento di cui 264 nella provincia di Perugia e 124 in quella di Terni.

PRIMO CASO AD UMBERTIDE SI TRATTA DI UN ANZIANO

Il sindaco Luca Carizia ha ricevuto dagli Istituti Riuniti di Beneficenza la seguente comunicazione:

In data odierna, comunichiamo che un paziente ricoverato in questa struttura è risultato positivo al Covid-19 ed era stato dimesso nei giorni precedenti da una struttura sanitaria per una problematica non legata al virus. Il direttore sanitario dell’Istituto, dottor Carlo Porrozzi, dopo aver isolato il sospetto già prima dell’esito del tampone, a seguito del riscontro di positività ha prontamente attivato il protocollo sanitario previsto. Si comunica che il paziente è già stato trasferito in una struttura sanitaria più appropriata per la sua assistenza. Il personale infermieristico, OSS e OSA è stato immediatamente sospeso dal servizio e consigliato di stare in quarantena nelle rispettive abitazioni almeno per sette giorni.

CLICCA QUI per ascoltare la notizia diffusa dal Sindaco del Comune Umbro, Luca Carizia