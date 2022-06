Coronavirus Umbria, sette ricoveri in meno nell’ultimo giorno

Uno in più in terapia intensiva, ora quattro

Scende il numero dei ricoveri Covid in Umbria, ora 101 secondo i dati della Regione aggiornati a martedì 31 maggio, sette in meno nelle ultime 24 ore, quattro dei quali (uno in più) in terapia intensiva.

Non si registrano altri decessi, i nuovi casi accertati sono 397, i guariti 669 e gli attualmente positivi scendono così a 7.062 (272 in meno rispetto a lunedì 30).

Sono stati analizzati 3.443 tamponi (fra molecolari e test antigenici), con un tasso di positività dell’11,53 per cento.