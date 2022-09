Coronavirus Umbria, prosegue il calo dei ricoveri

In lieve aumento gli attualmente positivi

Prosegue il calo dei ricoveri Covid in Umbria, ora 108, di cui uno in terapia intensiva: sette in meno in un giorno, 18 in meno rispetto a due giorni fa e, in percentuale, in diminuzione dell’11,2 su base settimanale.

Secondo i dati della Regione aggiornati a domenica 18, i nuovi casi emersi sono 375, i guariti 303 e non si registrano altri decessi.

Gli attualmente positivi salgono così a 3.090 (72 in più di ieri), con un più 8,8 per cento rispetto alla scorsa settimana.

Sono stati analizzati 1.916 tamponi, tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività è pari a 19,57 per cento (era 20,05 ieri e 16,2 domenica della scorsa settimana).