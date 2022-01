Coronavirus: numeri ancora in crescita.

Oltre 30.000 i contagiati, 11 le terapie intensive

L’Umbria supera i 30 mila attualmente positivi al Covid, 30.584 al 5 gennaio, 2.768 in più, con il record di nuovi casi nell’ultimo giorno, 3.967. Lo riporta il sito della Regione che indica anche altri due morti per il virus, 1.514 in tutto. Salgono anche i ricoverati, 196, nove in più, 11 dei quali, più uno, nelle terapie intensive. I guariti sono stati 1.197. Sono stati analizzati 5.545 tamponi e 14.570 test antigenici, con un tasso di positività sul totale che balza al 19,7 per cento.