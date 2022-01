“Ennesima fabbrica chiude per rincaro, intervenire”

Lo dichiara il Senatore della Lega, Luca Briziarelli che spiega:

“Gli ordini sono raddoppiati, ma le bollette ormai sono insostenibili con rincari fino al 500%: produrre è ormai una perdita per questa azienda e l’intero comparto. La Lega propone un ‘Piano nazionale per la sicurezza energetica’ per abbassare i costi attraverso una maggiore produzione di gas e il ritorno al nucleare pulito di ultima generazione e chiede un intervento immediato a sostegno delle aziende attraverso lo stanziamento di risorse per sostenere le imprese a cominciare da quella con i maggiori consumi, come ottenuto in finanziaria per i settori della ceramica artistica e del vetro di Murano”.