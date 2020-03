Coronavirus: la Fondazione Carit a sostegno dell’ospedale di Terni. Un milione di euro per finanziare iniziative idonee a fronteggiare eventuali difficoltà causate dal diffondersi dell’epidemia

Stanziato dalla Fondazione Carit un milione di euro in favore dell’Azienda ospedaliera di Terni per iniziative volte a fronteggiare l’eventuale difficoltà sanitaria dovuta alla diffusione del coronavirus. La decisione è stata presa all’unanimità dal consiglio di amministrazione dell’ente, riunito in via d’urgenza.