Coronavirus: il Comune di Perugia chiude il Percorso Verde. Altre le disposizione per contenere la diffusione del virus. L’irresponsabilità di alcuni cittadini alla base della decisione di stoppare l’accesso all’area intitolata a Leonardo Cenci

Vista la continua frequentazione – fanno sapere da Palazzo dei Priori – di persone presso l’area, da martedì 17 marzo, verrà emessa un’ordinanza per la chiusura dell’area di Pian di Massiano e di tutti i parchi cittadini.

QUESTE LE ALTRE DI DISPOSIZIONI DEL COMUNE PER CONTENERE IL VIRUS

1) Ordinanza numero 263 del 16.3.2020 che prevede il blocco e la disattivazione di slot machine, giochi e televisori all’interno delle tabaccherie al fine di impedire la permanenza di avventori all’interno dei locali.

2) Chiusura fino al 25 marzo di tutti gli sportelli URP del comune di Perugia. Si informa a tal proposito che la validità di tutte le carte d’identità in scadenza viene prorogata fino al 31 agosto 2020

3) Ordinanza n. 262 del 16.3.2020: sospensione del servizio del Minimetrò, da domani martedì 17 marzo e fino al 25 marzo, nonché chiusura anticipata di ascensori e scale mobili alle ore 21.00.

Tale provvedimento è stato emesso anche in seguito all’ordinanza regionale di sabato 14 marzo inerente la riduzione del servizio di trasporto pubblico su ferro e su gomma e per le difficoltà di garantire le adeguate distanze di sicurezza tra le persone vista la tipologia di sistema di trasporto senza conduttore.

La rete autobus in funzione, comunque, rimane del tutto adeguata alla ridottissima domanda di mobilità di questi giorni.

Si informa inoltre che tutti gli impianti di risalita meccanizzata al centro storico, vista l’assenza di utenza nelle fasce orarie serali, verranno chiusi alle ore 21.00.

In particolare, si tratta di:

-ascensore della Galleria Kennedy, scale mobili del Pincetto ed ascensore inclinato;

– scale mobili di piazzale Europa/Corso Cavour;

-scale mobili della Rocca Paolina;

Anche la scala fissa pedonale dell’impianto Cupa/Priori, attualmente in rifacimento, verrà chiusa alla stessa ora.

4) Con DG n.69 del 16.3.2020 è stata deliberata l’apertura della ZTL dalle 7 alle 13.00 fino al 25 marzo.

Tale provvedimento consente l’accesso in centro storico solo al personale impegnato in servizi essenziali ed indifferibili quali enti pubblici, banche, poste, servizi assicurativi, farmacie e para farmacie, esercizi commerciali al dettaglio e le altre categorie presenti nell’allegato 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020.

Si specifica che gli unici varchi aperti al transito saranno solo i varchi di via Baglioni, via Battisti e via della Sposa, mentre la notte la ZTL resta attiva con l’orario 00.00-7.00.

I lavoratori e chi per le necessità consentite dalla legge transiterà e sosterà in centro storico dovranno essere muniti della autocertificazione comprovante le esigenze di spostamento come da DPCM.

Il provvedimento odierno della Giunta comunale sospende anche il pagamento della sosta sulle aeree delimitate dalle strisce blu.

Si ricorda infine che la falsa dichiarazione e il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio (le uscite sono ammesse solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute) sono punite ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

A tale proposito la disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.