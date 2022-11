La Banda Città di Umbertide sfida la pioggia con la tradizione della Sveglia di Santa Cecilia

La Banda Città di Umbertide sfida la pioggia e non abbandona la tradizione della Sveglia di Santa Cecilia

La Banda Città di Umbertide diretta dal Maestro Galliano Cerrini è tornata con la tradizionale Sveglia in onore di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Nonostante il maltempo, come ogni anno i componenti della banda si sono radunati di buon mattino per salutare i compaesani dormienti al suono di dolci note. È ormai una usanza che si ripete da decenni ed ogni volta è testimone del grande attaccamento dei bandisti verso questa bella usanza. Abbigliamento pesante e strumenti alla mano, i musicisti hanno suonato in alcuni luoghi della città al coperto spostandosi con le loro auto, portando gioia e stupore agli umbertidesi che come ogni anno hanno assaporato il gusto delle vecchie tradizioni salutando assonnati dalle finestre. Terminata la sfilata una calda colazione ed un doveroso saluto ai pendolari, in attesa della consueta cena tutti insieme per continuare a vivere in “famiglia” una festa così cara alla banda.