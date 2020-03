Coronavirus: a Gubbio la ludoteca si fa sociale

L’iniziativa è del Comune di Gubbio.

“Attraverso il sito dell’Informagiovani e le pagine Facebook e Instagram, saranno pubblicati video che illustrano le varie procedure per la realizzazione di giochi e post che descrivono le varie fasi di realizzazione. I laboratori prevedono alcune proposte del tutto originali e altre che fanno riferimento ad attività classiche del servizio ludoteca che da sempre promuove il gioco come atto fondamentale nella crescita del bambino. Le attività sono rivolte a bambini e genitori che insieme possono dedicarsi, in maniera creativa e divertente, alla realizzazione dei giochi che è sempre pensata con l’uso materiali semplici e di recupero. Tutti i laboratori sono realizzati grazie alla sinergia “virtuale” dei referenti dell’Ufficio Informagiovani, degli educatori della Coop Sociale ASAD e dei volontari del Servizio Civile Universale, per i quali, in adempimento del decreto-legge del 17 marzo 2020 n°18, è stata attivata la possibilità di lavoro a domicilio con orario ridotto per garantire la continuità dei servizi prestati.

Le foto dei giochi realizzati a casa possono essere inviate tramite mail, all’indirizzo progettogiovani@comune.gubbio.pg.it, allegando anche una liberatoria per la pubblicazione: le vostre creazioni saranno poi condivise con l’hashtag #iogiocoacasa così da poter restare in comunicazione e creare una rete di gioco anche se virtuale”.