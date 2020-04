Anche il Vespa Club Perugia si dà allo ‘smart working’. In piena emergenza Covid19 il Consiglio Direttivo ha attivato il tesseramento a distanza

Il Coronavirus ha fermato anche la ‘Vespa’. In piena emergenza sanitaria, il mondo dell’associazionismo legato allo ‘scooter più famoso del mondo’ è andato in stand-by. Qualche irriducibile appassionato, complice la primavera e le comprovate esigenze lavorative, non ha resistito nel mettersi in sella alla propria ‘amata’, ma si tratta di casi sporadici. I vespisti per lo più sono a casa e sognano presto di poter tornare a ‘battere’ le strade, magari insieme al consueto gruppo di amici dei tanti Vespa Club sparsi per il territorio nazionale.

A Perugia, nell’attesa di riprendere i giri e di ritrovarsi nel consueto appuntamento del giovedì presso la sede di via Del Coppetta, il Vespa Club ha attivato il tesseramento a distanza.

I soci che in questi giorni vorranno rinnovare la tesserata 2020 e usufruire della convenzione assicurativa e di altri servizi, potranno effettuare un bonifico bancario, inviare una mail con la richiesta di tesseramento e ricevere in formato digitale un copia della propria tessera. Non appena sarà possibile rivedersi, saranno consegnati personalmente gadget di benvenuto e la stessa tessera.

Modalità identica anche per quanti vorranno procedere con il primo tesseramento ed entrare a far parte del mondo ‘Vespa Club Perugia’

