“È un progetto in cui credo profondamente e su cui sto investendo molte energie”

Oggi la IV Commissione ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Riccardo Vescovi insieme alla consigliera Laura Tanci, che propone l’avvio di una sperimentazione per un progetto intergenerazionale nella città di Perugia.

«È un progetto in cui credo profondamente e su cui sto investendo molte energie – commenta Vescovi – perché cucire le generazioni, valorizzare l’incontro e la relazione tra le diverse età è una risorsa preziosa che non possiamo permetterci di ignorare.»

La sperimentazione partirà già dal prossimo anno scolastico, con il coinvolgimento delle classi della scuola dell’infanzia in attività da svolgere all’interno dei centri per anziani. L’obiettivo è promuovere momenti di incontro privilegiati, in cui bambini e anziani possano condividere esperienze significative: per contrastare la solitudine e stimolare gli anziani, e al tempo stesso educare i bambini al rispetto, al valore dell’invecchiamento e all’accoglienza delle fragilità.

Il cuore del progetto, tuttavia, è ancora più ambizioso: realizzare una struttura unica, in cui possano coesistere una scuola dell’infanzia, un centro diurno per anziani e una residenza per anziani, sia autosufficienti che non autosufficienti. Un luogo in cui l’incontro tra generazioni diventi parte della quotidianità.

«Un progetto educativo, sociale e culturale che guarda lontano e nasce dall’esigenza di dare risposte concrete alla nostra città»