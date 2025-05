Terni: controlli alla circolazione stradale, 10 persone denunciate e 14 patenti ritirate

Nell’ambito dei rafforzati controlli eseguiti nei giorni scorsi, caratterizzati da Festività e lunghi ponti, sulle strade della Provincia, dai Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, con l’impiego di pattuglie dei Nuclei Radiomobili e delle Stazioni, sono state denunciate complessivamente 10 persone e ritirate 14 patenti. In particolare:

a. nel capoluogo, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, mediante l’utilizzo di etilometro e test salivari per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti, hanno deferito in s.l. n. 7 conducenti, rispettivamente n. 3 per guida in stato di ebbrezza e n. 4 per essersi rifiutati di sottoporsi ad accertamenti tossicologici dopo esser risultati positivi al test preliminare antidroga. In totale sono state ritirate undici patenti e sequestrati quattro veicoli risultati sprovvisti di assicurazione mentre nei confronti di un conducente sorpreso alla guida di un’autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo è scattata la revoca della patente e la confisca del mezzo. Altre tre patenti di guida sono state infine ritirate a persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, segnalate pertanto come assuntrici alla locale Prefettura-UTG;

b. nell’orvietano sono stati deferiti per guida sotto l’influenza di stupefacenti:

• un 19enne della zona, controllato nella notte tra il 27 ed il 28 aprile uu.ss. in Orvieto da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile e risultato, all’esito di accertamenti clinici eseguiti presso il locale nosocomio, positivo alla cocaina;

• un 21enne residente nel viterbese che, coinvolto in autonomo sinistro stradale senza conseguenze avvenuto nel pomeriggio del 22 aprile u.s., sempre in Orvieto, rilevato da una pattuglia della Stazione di Castel Viscardo, sottoposto anch’egli ad accertamenti clinici, è risultato positivo sia alla cocaina che ai cannabinoidi.

Per entrambi, oltre alla denuncia in s.l., è scattato il ritiro della patente di guida;

c. nell’amerino, infine, i Carabinieri della Stazione di Calvi nell’Umbria hanno deferito in s.l. per guida in stato di ebbrezza un 22enne della zona che, nella notte tra giovedì e venerdì uu.ss., in Narni Scalo, è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico di quasi tre volte superiore al limite di legge. Anche nei confronti del giovane è scattato il ritiro della patente.

Tutti i procedimenti penali sono pendenti in fase di indagini preliminari e sino ad eventuale condanna irrevocabile gli indagati devono ritenersi innocenti.