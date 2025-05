AST Terni, Sottosegretario Prisco: “Positivo esito del tavolo al MiMIT”

“Entro fine maggio la firma del piano per il rilancio del polo siderurgico”

“Passo in avanti concreto verso l’accordo di programma su AST di Terni grazie ad impegno del Governo Meloni, come già emerso dall’incontro di qualche giorno fa con il Ministro Urso.

Questa mattina, nel corso dell’incontro al MiMiT tra il Gruppo Arvedi, MiMit, MASE, Regione Umbria e organizzazioni sindacali, è stata annunciata la possibile firma dell’accordo di programma entro fine maggio, grazie anche all’azione del Governo Meloni con un impegno diretto di risorse: dei 560 milioni del piano, 70 saranno assicurati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Grazie a questo investimento, saranno implementati gli impianti con sistemi di nuova generazione e assicurata continuità lavorativa agli operai del sito e dell’intera filiera.

Ringrazio il Ministro Urso e tutti gli attori coinvolti per l’impegno profuso: questo accordo rappresenta un passo avanti fondamentale per assicurare un futuro solido e duraturo a un polo siderurgico di primaria importanza per l’Umbria e per l’Italia”.

E’ quanto afferma il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno e coordinatore di FdI Umbria, on. Emanuele Prisco.