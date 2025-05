La Spesa nell’Orto: presentazione dell’evento

Appuntamento il 10 e 11 maggio a Villa del Colle del Cardinale

Perugia, 7 maggio 2025 – È stato presentato questa mattina, nella splendida cornice della Villa del Colle del Cardinale a Perugia, l’evento La Spesa nell’Orto, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. Un appuntamento ormai consolidato, giunto alla sua quarta edizione, che anche quest’anno si propone come un’esperienza immersiva dedicata alla sostenibilità, alla biodiversità e alla valorizzazione del territorio.

Ha aperto la presentazione l’assessore all’ambiente, alla rigenerazione urbana e politiche del cibo del Comune di Perugia David Grohmann, che ha portato i saluti di Ilaria Batassa, direttrice della Villa del Colle del Cardinale e ha sottolineato come l’evento sia in linea con il percorso intrapreso dal Comune nella promozione e valorizzazione della biodiversità. Sono inoltre intervenuti – oltre all’organizzatore Filippo Fagioli – Arianna Fiandrini di VisualCam APS e Ugo Mancusi, direttore marketing Corebook – Marketing & Communication, ponendo l’accento l’una sull’importanza di comunicare eventi di questo tipo e l’altro sul ritorno a una dimensione più intima e essenziale che emerge grazie ai valori dell’iniziativa, che trova nell’Umbria la sua collocazione ideale. La mattinata, coordinata dalla giornalista e critica enogastronomica Rosaria Castaldo, si è conclusa con un buffet a base vegetale offerto da Dolce star bene di Coppini Mirna.

Dopo il grande successo delle passate edizioni, La Spesa nell’Orto torna con un ricco programma che coinvolge professionisti del verde, artigiani, nutrizionisti, produttori biologici e operatori del benessere. L’evento, a ingresso gratuito, organizzato da La Spesa nell’Orto in collaborazione con Philms, Visualcam APS e Corebook ed è realizzato con il contributo della Fondazione Perugia, il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Perugia, ed è inserito nel calendario ufficiale del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

Le attività si articoleranno in quattro aree tematiche:

· MEET, dedicata a conferenze e talk con esperti;

· LAB, con laboratori esperienziali per adulti e bambini;

· EXPO, mostra-mercato con degustazioni e vendita diretta;

· KIDS, spazio per i più piccoli con giochi, letture e attività educative.

Tra i momenti più attesi dell’edizione 2025, l’intervento del Prof. Franco Berrino, medico ed epidemiologo di fama internazionale, che sarà tra i relatori ospiti della Limonaia che ospita la sala conferenze. Tutti gli incontri saranno registrati e successivamente pubblicati sul canale YouTube ufficiale dell’evento, che ha già collezionato migliaia di visualizzazioni.

Numerose le iniziative in programma: si spazierà da laboratori su potatura, intreccio del vimini, yoga e distillazione a momenti divulgativi su microrganismi, alimentazione naturale per animali, agricoltura urbana e biodiversità. Sarà inoltre possibile partecipare a laboratori per bambini come Bombe di semi, Semini-Amo Insieme e Goccia a Goccia: salva l’Acqua!, senza dimenticare lo spazio gioco libero curato da IdeAttivaMente.

Un’attenzione particolare sarà dedicata anche al mondo dell’agroecologia e delle filiere corte: dal talk Custodi di Biodiversità, con il gruppo Scambio Semi e Piante, alla presentazione del progetto TERRAE.shop, nuova piattaforma dedicata alla valorizzazione dei prodotti regionali.

L’evento si svolgerà con orario continuato dalle 10.00 alle 22.00, con area ristoro e numerosi momenti di degustazione, tra cui quella guidata dei mieli umbri e dei Presìdi Slow Food in Umbria.

Programma completo su www.laspesanellorto.it