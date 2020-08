Confindustria Umbria, Sezione Territoriale Media Valle del Tevere: Francesca Orsini Federici eletta alla Presidenza

“Abbiamo davanti a noi – ha osservato Francesca Orsini Federici – mesi con prospettive ancora incerte, ma sicuramente molto difficili. Mai come in questo momento è necessaria l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica, sociale e civile del nostro Paese e del nostro territorio in particolare. Spetta quindi a noi far emergere quegli obiettivi e quelle iniziative economiche, finanziarie, scientifiche, politiche e culturali che riteniamo necessario implementare per garantire lo sviluppo delle nostre imprese e, di conseguenza, la crescita del nostro territorio. Tutto ciò anche grazie al contributo delle persone che nelle nostre aziende lavorano”.