Indetto dall’Ente Palio de San Michele



L’Ente Palio de San Michele di Bastia Umbra, ha indetto il Concorso per l’ideazione e la realizzazione dello STENDARDO DEL PALIO 2023. Il concorso, a partecipazione gratuita, è aperto ad artisti, anche non professionisti, che abbiano compiuto 18 anni di età.

All’artista vincitore verrà assegnato un premio di Euro 500.

Il PREMIO verrà assegnato al RIONE vincitore della 61esima edizione 2023 del “Palio de San Michele”.

Il bozzetto dovrà essere inviato, a proprie spese, all’Ente Palio, entro e non oltre, il 31 maggio 2023 al seguente indirizzo: L’Arredamento 2P – Via Insula Romana, 7 – 06083 – Bastia Umbra (PG).

La Giuria, dopo attenta valutazione, proclamerà il vincitore del concorso, entro e non oltre il 24 giugno 2022.

Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica, composta dai seguenti undici membri:

Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio: Alioscha Menghi

Capitani dei quattro Rioni:Michele Betti (Moncioveta), Lorenzo Cetra (Portella), Simone Ercolani (San Rocco) e Saverio Pagliaccia (Sant’Angelo).

Artisti qualificati e professionisti : Don Marco Armillei, Luca Bartolucci, Gianluca Falcinelli e Carlo Fabio Petrignani.

Delegato al coordinamento del concorso: Giuliano Belloni.

La Giuria si riserva la possibilità di chiedere all’autore vincitore alcune modifiche o migliorie ritenute appropriate per la realizzazione finale dello Stendardo del Palio. Qualora l’artista non intenda aderire a tali istanze, lo stesso sarà escluso dal concorso e si procederà ad aggiudicare il riconoscimento al concorrente successivo nella classifica.

La consegna dello Stendardo del Palio dovrà essere effettuata, inderogabilmente, entro e non oltre, il 2 agosto 2023. Qualora, l’opera non sia realizzata entro tale termine, l’artista vincitore non avrà diritto al premio. Lo Stendardo dovrà essere consegnato a cura del vincitore del concorso, mentre rimangono in carico all’Ente Palio la realizzazione e il sistema delle aste di sostegno per lo stesso, fino a un massimo di spesa di € 300,00 (trecento).

Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso sono presenti sul sito internet www.paliodesanmichele.it al seguente link REGOLAMENTO CONCORSO PALIO 2023

Inoltre, è giunto alla ventesima edizione il concorso “Il Palio incontra la Scuola“, nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità territoriale, la creatività e promuovere la partecipazione al Palio de San Michele di Bastia Umbra delle giovani generazioni.

Il premio Il Palio incontra la Scuola, promosso dall’Ente Palio, è rivolto agli studenti delle Scuole d’infanzia, delle primarie e secondarie di I grado, situate nella Regione dell’Umbria, che potranno, singolarmente o in coppia, inviare un elaborato inedito in base alle sezioni e ai temi seguenti:

1a sezione: Scuola dell’infanzia (III anno) e della Scuola primaria (classi I, II, III, IV e V): “Colora le emozioni che ti trasmette il Palio“

2a sezione: Scuola secondaria di I grado: “Disegna lo Stendardo del Minipalio “

Il termine per la presentazione di tutti gli elaborati è fissato entro, e non oltre, il 15 maggio 2023 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: “Il Palio incontra la Scuola” c/o Alioscha Menghi – Piazza Luigi Masi, 13 – 06083 – Bastia Umbra (PG)

I soggetti interessati potranno partecipare con un solo elaborato, singolarmente o in coppia.

Gli elaborati finalisti (dal primo al terzo) della 1a e 2a sezione saranno automaticamente incamerati nell’Archivio Storico del Palio. I lavori presentati potranno essere recuperati entro, e non oltre, il 31 luglio 2023. Trascorso tale periodo anche questi saranno conservati nell’Archivio Storico del Palio.

Tutti gli elaborati pervenuti saranno sottoposti a insindacabile giudizio della Giuria tecnica della 1° e 2° sezione del Palio incontra la Scuola, composta dai seguenti undici membri:



Presidente dell’Ente Palio: Federica Moretti

Coordinatore del Palio : Alioscha Menghi

Quattro vice capitani: Aurora Panzolini (Moncioveta), Nicola Piccardi (Portella), Filippo Gallina (San Rocco) e Bruno Rossetti (Sant’Angelo) (nel caso di indisponibilità di uno di questi membri verrà sostituito da un componente delegato del Consiglio rionale.)

(Moncioveta), (Portella), (San Rocco) e (Sant’Angelo) (nel caso di indisponibilità di uno di questi membri verrà sostituito da un componente delegato del Consiglio rionale.) Dirigente scolastico: Stefania Finauro

Dirigente scolastico: Monica Barbanera

Docenti di Scuola primaria e secondaria di I grado: Pamela Gareggia , Federica Lungarotti e Michela Ridolfi .

, e . Delegato del Consiglio Direttivo al coordinamento della Giuria: Barbara Bastianini

La proclamazione del vincitore verrà effettuata entro il mese di giugno, salvo che problemi contingenti legati all’emergenza sanitaria impediscano la riunione della Giuria.

Il montepremi in denaro è di € 500,00 (cinquecento) così suddiviso:

1 a sezione: primo classificato € 150,00 (centocinquanta);

sezione: primo classificato € 150,00 (centocinquanta); 2asezione: primo classificato € 350,00 (trecentocinquanta).

Inoltre, a ciascun vincitore sarà conferito un attestato di merito e consegnata una copia del volume Palio de San Michele. 50 anni di passione.



Il Regolamento completo, la scheda di partecipazione e il bando del concorso sono presenti sul sito internet www.paliodesanmichele.it al seguente link: BANDO-CONCORSO-Palio-incontra-la-Scuola-2023