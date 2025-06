Comune di Perugia: approvate in IV Commissione le proposte in tutela dei rider

È stato discusso e approvato con nove voti favorevoli e due astensioni, nel corso della seduta di martedì 17 giugno della IV Commissione del Consiglio comunale di Perugia, l’ordine del giorno contenente disposizioni in tutela dei rider nel contesto urbano, presentato dai gruppi consiliari di Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra.

“L’ordine del giorno – spiegano dalla Nidil Cgil di Perugia, categoria che rappresenta i lavoratori atipici e gli autonomi delle piattaforme digitali in prestazione occasionale e partita iva – recepisce le proposte che abbiamo avanzato al Comune di Perugia sin dalla scorsa consiliatura, ed è frutto di un percorso di collaborazione e confronto con le forze politiche e i consiglieri comunali firmatari, che ha permesso di aggiornare le proposte al contesto attuale tenendo conto delle richieste emerse dai momenti di ascolto, dai volantinaggi e dalle assemblee svolte con i rider di Perugia”.

“In un contesto normativo frammentario e privo di tutele – sottolinea Andrea Marconi di Nidil Cgil Perugia –, finalmente, a livello territoriale si riconosce l’esistenza e l’importanza di questi lavoratori considerati essenziali durante la pandemia, ma subito dimenticati e troppo spesso rimasti invisibili alle istituzioni locali, seppure abbiano come luogo di lavoro le strade della nostra città. Un primo passo per costruire migliori condizioni di vita e di lavoro, a prescindere dai differenti inquadramenti contrattuali e dalle diverse piattaforme con cui operano. Ora avanti con l’approvazione in Consiglio comunale e con l’attuazione delle proposte”.

L’ordine del giorno impegna la sindaca e la Giunta a valutare e predisporre strumenti volti al miglioramento delle condizioni di lavoro nel settore delle consegne a domicilio. Tra le proposte c’è l’avvio di un confronto promosso dal Comune con le aziende che impiegano rider a Perugia, per negoziare la creazione di spazi di ristoro con possibilità di ricarica dei dispositivi e manutenzione del mezzo, verificare la fornitura dei dispositivi di sicurezza e promuovere la sicurezza stradale e la sicurezza sul lavoro. Al centro delle richieste anche il tema della viabilità, con la proposta di definire zone di sosta e appositi permessi di transito durante l’attività di consegna. Tra gli impegni previsti c’è anche la possibilità di blocco dell’attività lavorativa dei rider in occasioni di rischio climatico (forti piogge e alto rischio calore) con attivazione di indennità compensative, nonché l’approvazione di una Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori digitali nel contesto urbano.

“Il settore del food delivery, controllato da non più di due o tre multinazionali – dichiara anche Barbara Mischianti, della segreteria Cgil di Perugia –, è esempio lampante di un capitalismo predatorio che sfrutta i lavoratori più svantaggiati e non diffonde ricadute positive sul tessuto commerciale e produttivo del territorio. Schiere di lavoratori pagati pochi euro a consegna, i cui ritmi sono governati da un’applicazione e da un algoritmo, sono davvero l’unica forma di commercio online possibile per collegare domanda e offerta in una città come Perugia? Auspichiamo che questo sia solo un primo passo per avviare una riflessione coraggiosa su forme etiche di commercio online e di organizzazione del lavoro nel food delivery, così da tutelare gli esercizi locali e garantire allo stesso tempo modalità più eque di organizzazione e retribuzione del lavoro nel settore”.