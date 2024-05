Comunali Perugia, Gianluca Tuteri (Fare Perugia con Romizi) incontra cittadini e famiglie

In occasione della Giornata mondiale del bambino indetta da Papa Francesco, Gianluca Tuteri, candidato della lista Fare Perugia con Romizi-Forza Italia al consiglio comunale di Perugia, ha organizzato domenica 26 maggio, dalle 16 alle 19, un evento al Barton Park per incontrare le famiglie e i cittadini, a cui parteciperanno anche Andrea Romizi, sindaco uscente di Perugia, e Margherita Scoccia, candidato a sindaco di Perugia della coalizione di centrodestra.

“Oggi, che viviamo nella continua ricerca della velocizzazione del tempo – ha spiegato Tuteri –, lo spazio dedicato ai rapporti interpersonali è sempre più ridotto. Stiamo perdendo di vista l’essenza della felicità che ricordiamoci è frutto delle relazioni con gli altri e non del rapporto con le cose. Vi aspetto dunque per trascorrere nella piazza, luogo di confronto per antonomasia, un pomeriggio dedicato all’incontro. Solo a chi interessa, in un angolo, senza disturbare gli altri, racconterò quello che ho fatto in questi cinque anni da assessore dei ragazzi, quello che ancora oggi sto facendo (devo completare entro i primi giorni di giugno gli ultimi due grandi progetti) e quanto ho in programma di fare qualora dovessi essere riconfermato. Un grazie a tutti coloro che vorranno partecipare”.