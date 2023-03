Civica Piegaro torna sulla sanità del Trasimeno

Augusto Peltristo Capogruppo della Civica di Piegaro, insieme ai consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei, torna sulla questione sanità nel Trasimeno, chiedendo informazioni sulla riqualificazione e ampliamento degli Ospedali di Castiglione del Lago e di Città della Pieve, con una missiva inviata all’Assessore Luca Coletto, ai Direttori Massimo D’Angelo e Emilio Abbritti.

“Il nostro Gruppo Consiliare – esordisce Peltristo – in questi anni ha sempre avuto a cuore la situazione Sanitaria del Trasimeno e non solo, stavolta abbiamo richiesto notizie riguardo all’ampliamento e riqualificazione degli Ospedali di Castiglione del Lago e di Città della Pieve. Per ciò che attiene i lavori sui nosocomi – prosegue il Capogruppo – abbiamo richiesto quando sono iniziati e terminati , se sono stati rispettati i tempi di consegna, il costo preventivato e quello consuntivo, il tipo di intervento effettuato, ma soprattutto quali prestazioni, servizi e specialisti saranno attivate in tali strutture oggetto dell’investimento. Visto la situazione attuale – conclude Peltristo – ossia che la Sanità in particolare nel Trasimeno negli ultimi anni ha perso o ridotto sensibilmente la presenza di personale sanitario e di conseguenza la riduzione delle prestazioni sanitarie, continueremo anche in futuro di salvaguardare e tutelare il diritto alla salute di tanti cittadini migliorando e ampliando l’offerta e le prestazioni dei servizi sanitari sempre in stretta collaborazione con tutte le Istituzioni Sanitarie”.