Civica di Piegaro torna ad interrogare il Sindaco: “ Sicurezza Stradale  e riduzione del numero dei vigili urbani nel mirino”

La Civica di Piegaro con il Capogruppo Augusto Peltristo ed i consiglieri Roberto Pinzo e Gianmaria Tei torna a sollecitare il Sindaco con tre interrogazioni riguardanti la sicurezza stradale della sP 307 e sR 220 , la riduzione del numero agenti della polizia municipale e la situazione della strada comunale in località Vignaie.

“ Il nostro Gruppo Consiliare – esordisce Peltristo – si è sempre interessato di sicurezza e controllo del territorio di Piegaro e spesso si è fatto portavoce delle istanze e delle problematiche dei cittadini verso l’Amministrazione comunale”.

“ Sulla strada Comunale di Vignaie – prosegue Pinzo – risulta un’istanza di concessione in sanatoria non perfezionata e un sollecito da parte dell’Amministrazione del luglio 2021, non essendo stati più notiziati vogliamo conoscere lo stato dell’arte su tale strada”.

“ Ci siamo sempre interessati – aggiunge Tei – di sicurezza e controllo del territorio di Piegaro ed abbiamo seguito ed attenzionato più volte la questione Polizia Municipale di Piegaro ed in particolare la riduzione del numero di addetti che dal 2019 è sceso a sole due unità”. “ Per l’attività di controllo e sorveglianza del territorio – prosegue il consigliere – è necessario un numero maggiore di addetti , che attualmente risulta sotto organico, quindi intanto abbiamo chiesto il reintegro del terzo vigile e come l’ Amministrazione intenda rimpiazzare il vigile prossimo alla pensione”.

“ Abbiamo evidenziato – esclama Peltristo – in rappresentanza dei residenti di Via Po’ della Fratta lungo la sp 307 e di Acquaiola Gratiano lungo la sr 220 ( vecchia Pievaiola) le problematiche di sicurezza stradale relativi al limite di velocità, che rischiano di mettere a repentaglio l’incolumità fisica dei residenti”.

“ E’ stato più volte fatto presente – continua Peltristo – alle autorità competenti, dagli stessi residenti, la sistematica infrazione del limite di velocità (50 km/h) da parte di un gran numero di automobilisti e camionisti, ed per questo che abbiamo chiesto quali misure sono state messe in atto per rendere le due strade più sicure, se si è pensato come da Noi suggerito, l’installazione di un qualsiasi dissuasore, come per esempio lo “ speed check “e se sono previsti maggiori controlli anche da parte dei Carabinieri, inoltre vogliamo da tutte le Autorità competenti un maggior controllo e sorveglianza di tutto il territorio comunale”.