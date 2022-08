Boom di presenze a Ferragosto, Città della Domenica si conferma il ‘parco delle famiglie’

Boom di presenze a Città della Domenica in questa settimana che si è aperta con Ferragosto e che, insieme a quella precedente, ha registrato la presenza di migliaia di famiglie che hanno scelto il parco perugino per trascorrere giornate tra natura, animali, spettacoli e attrazioni. La direzione ha deciso, così, di offrire una programmazione più ricca, riproponendo il format dei festivi anche durante i giorni infrasettimanali.

Si potrà partecipare, dunque, ogni pomeriggio allo schiuma party, un’iniziativa tra le più amate dai bambini che si divertono a ballare e cantare insieme agli animatori del parco, ma anche assistere agli emozionanti spettacoli di Falconeria a cura di Experience Umbria per ammirare, ad esempio, l’aquila delle steppe, regina dello spettacolo di Falconeria, con la sua elegante apertura alare può raggiungere i due metri (dalle 16.45 nell’arena Medievale).

Inoltre, dal lunedì al venerdì ogni mattina, in programma visite guidate con il ranger del parco per scoprire piante e animali che lo popolano. Sabato e domenica imperdibili gli spettacoli western al Fort Apache e l’animazione ad opera di Michele Volpi che con ‘Le fiabe della LiberBici’ farà una lettura itinerante di favole spostandosi appunto in bicicletta in diversi punti del parco per raccontare storie fantastiche.

Infine, tra qualche settimana, sarà possibile ammirare il nuovo ‘volto’, della piazza centrale, grazie al restyling che sta portando avanti l’artista Walter Pituello.