Città di Castello: carnevale con la Festa del Crostino “briaco”. Iniziativa del Circolo degli Illuminati che ha raccolto il testimone per salvaguardare una bella memoria culturale ritrovata

Come da tradizione è l’autentico evento del Carnevale tifernate la ‘Festa del Crostino ‘briaco’ dedicata al più tipico dei dolci tifernati, celebrato come noto per tante stagioni dall’Accademia del Cioccolato.

A raccoglierne il testimone per salvaguardare una bella memoria culturale ritrovata era stato il Circolo degli Illuminati di Città di Castello che ora rinnova l’appuntamento del giovedì grasso ospitando presso la Sala delle Feste di Caldese la serata il prossimo 20 febbraio, ricorrenza ideale per il classico convivio a base di maiale e per l’altrettanto canonico Ballo di Carnevale con l’intrattenimento musicale dal vivo di “Let’s Connect”.