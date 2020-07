“Città dell’olio”: Carlo Antonini designato Presidente Onorario

Carlo Antonini, già sindaco di Trevi e assessore della Provincia di Perugia, è stato designato presidente onorario dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. L’ambito riconoscimento è stato conferito all’unanimità nel corso dell’assemblea che si è tenuta a Roma.

Nel suo intervento, ha ringraziato i 330 soci che lo hanno scelto e il presidente Pasquale Di Lena che lo ha preceduto in questa carica.

Ha ricordato inoltre come tutta l’Associazione abbia lavorato con passione ed impegno unici per riuscire a dare valore all’olivicoltura e al paesaggio olivetato.

“Abbiamo cercato di essere utili all’olio e ai suoi territori – ha aggiunto -, siamo stati e saremo propositivi come associazione di cultura identitaria legata all’olio, daremo un contributo in questo difficile momento per il Paese e per il turismo nei nostri piccoli e grandi borghi circondati da ulivi. In questi 25 anni l’attività dell’Associazione è stata intensa e straordinaria grazie ad un Presidente dinamico come Enrico Lupi che ringrazio per il suo importante lavoro. Da qui insieme al nuovo Presidente Michele Sonnessa si deve ripartire con nuovo slancio e rinnovato entusiasmo”.