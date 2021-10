Citerna: cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

In occasione della ricorrenza del centenario della traslazione del Soldato sconosciuto all’altare della Patria (4 novembre 1921), il Consiglio Comunale di Citerna nella seduta di venerdì 29 ottobre ha deciso all’unanimità il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

“È stata commuovente la discussione in consiglio comunale – ha riferito il sindaco Enea Paladino – dove tutte le forze politiche del nostro Comune si sono ritrovate concordi nel conferire la massima onorificenza a questo ragazzo di cui nessuno conosce l’identità, sappiamo solamente che ha combattuto per l’Italia nella I Guerra Mondiale e che da cento anni rappresenta il sacrificio delle centinaia di giovani soldati che hanno donato la vita per la libertà e l’unità della nostra Patria. Durante il dibattito sono stati ricordati il momento della scelta della salma del soldato non più riconoscibile ad opera di Maria Bergamas e il viaggio funebre in treno accompagnato da due ali di folla in una sorta di sacro rito laico che unì tutta la nazione. Tenere vivo il ricordo del Milite Ignoto è stato doveroso per ricordare alle future generazioni il sacrificio di chi ci ha permesso di vivere in una nazione libera e unita. Da primo cittadino sono orgoglioso che la massima assise citernese abbia conferito questa cittadinanza onoraria, ad uno per tutti”.