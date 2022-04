Citerna, iniziano i lavori in Via Roma a Pistrino

Oltre 300 mila euro per il nuovo assetto urbano. La soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Al via nel Comune di Citerna importanti cantieri lungo l’asse principale della frazione di Pistrino. I lavori per oltre 300 mila euro, realizzati in collaborazione con Umbra Acque, interesseranno i marciapiedi e la viabilità pedonale di un tratto urbano di Via Roma.

Ad esprimere grande soddisfazione per l’avvio di questo intervento è il sindaco Enea Paladino: “La volontà dell’Amministrazione comunale di Citerna è di dare nei prossimi anni un volto nuovo all’assetto urbano di Pistrino, un paese che sia a misura d’uomo, senza barriere architettoniche, dove genitori con carrozzine, anziani e disabili possano camminare serenamente. Si ringrazia per la collaborazione il presidente di Umbra Acque Filippo Calabrese, l’amministratore delegato Tiziana Buonfiglio e in particolare il vicepresidente Lamberto Marcantonini il quale ha personalmente seguito le problematiche connesse alla fognatura urbana di Pistrino”.

Sulla stessa linea anche il vicesindaco Paolo Carlini che aggiunge: “I lavori interesseranno il tratto più critico di Via Roma, anche per quanto riguarda le recenti e frequenti alluvioni che ha subito questa parte di strada. Infatti i lavori riguarderanno in primis il rifacimento di tutta la struttura fognaria, purtroppo mal progettata e antiquata. Il paese di Pistrino era molto tempo che attendeva questi lavori, siamo orgogliosi di poterli realizzare”.