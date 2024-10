Cimitero civico San Girolamo, in corso lavori di manutenzione ordinaria

Spello, 30 ottobre 2024 – Sono in corso in questi giorni i lavori di manutenzione ordinaria presso il cimitero civico di San Girolamo da parte del Settore Tecnico Manutentivo comunale. Questi interventi, anche in previsione delle prossime festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, mirano a garantire un ambiente accogliente e rispettoso per tutti coloro che verranno a rendere omaggio ai propri cari.

Oltre ai lavori di manutenzione all’interno del cimitero, è in fase di esecuzione anche l’attività di ripulitura delle banchine stradali e delle aree limitrofe.